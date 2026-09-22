Hà Nội: Cháy nhà kho trên đường Bạch Đằng

Hiện trường vụ cháy.

Theo nhân chứng, vào thời điểm trên họ phát hiện có khói bốc lên cuồn cuộn tại nhà kho trên đường Bạch Đằng, phía chân cầu Vĩnh Tuy, ven sông Hồng.

3 xe cứu hoả cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường dập lửa.

Phía bên ngoài cảnh sát phong toả khu vực đường Bạch Đằng, cấm phương tiện đi lại.

Đến hơn 15h đám cháy cơ bản được khống chế. Máy xúc được huy động để phá dỡ tôn phục vụ công tác chữa cháy.

Bước đầu vụ cháy chưa ghi nhận thương vong về người. Hiện nguyên nhân đang được làm rõ.