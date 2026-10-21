Hà Nội: Cháy nhà 5 tầng ở Yên Hòa, cảnh sát phá cửa giải cứu ba người

Hỏa hoạn xảy ra vào lúc 4h15 ngày 21/10, tại căn nhà 5 tầng nằm sâu trong ngõ 132 phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ tại hiện trường vụ hỏa hoạn.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ, Công an Hà Nội nhanh chóng điều động bốn xe ô tô và một xe máy chữa cháy của các Đội Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, 11 cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Ngôi nhà xảy ra sự cố cao 5 tầng với diện tích khoảng 45m2 mỗi sàn; khu vực cháy xuất phát tại tầng một.

Theo cơ quan chức năng, chất cháy chủ yếu là đồ gia dụng, tốc độ cháy lan nhanh nên tạo nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng phía trên.

Ba người bị mắc kẹt được cảnh sát phá cửa giải cứu.

Tại hiện trường, cảnh sát xác minh, trước đó đã có 10 người tự thoát nạn được ra bên ngoài. Sau đó, cảnh sát khẩn trương phá cửa, tiếp cận và đưa ba người bị kẹt trong nhà thoát ra an toàn.

Đến 4h30 sáng nay, đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ việc tiếp tục được công an sở tại điều tra, làm rõ.