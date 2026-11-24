Theo thông tin ban đầu, người báo cháy là chủ căn nhà.

Qua xác minh, thời điểm phát hiện sự việc, chủ nhà nhận thấy có nhiều khói bốc ra tại khu vực tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà cao 4 tầng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chủ nhà đã nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng có mặt tiến hành công tác chữa cháy. Ảnh: TT

Vào thời điểm xảy ra cháy, những người có mặt bên trong căn nhà đã kịp thời thoát ra ngoài.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường.

Các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa tại các tầng bị ảnh hưởng, kiểm tra những khu vực có nguy cơ cháy lan.

Đến thời điểm hiện tại, đám cháy cơ bản đã được dập tắt.

Theo ghi nhận ban đầu, vụ hỏa hoạn gây cháy một phần diện tích tại tầng 2 và tầng 3 của căn nhà, với tổng diện tích khoảng 20m². Vụ việc không ghi nhận trường hợp thương vong hoặc người mắc kẹt.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.