Hà Nội: Cháy lớn tại nhà hàng trên phố Tăng Bạt Hổ

Khoảng 17 giờ chiều 30/9, nhà hàng ở địa chỉ 14 Tăng Bạt Hổ, phường Hai Bà Trưng xảy ra cháy lớn.

Theo ghi nhận ban đầu tại hiện trường, cháy bùng ra khỏi tầng 2 của nhà hàng và đã lan lên mái. Hiện chưa có ghi nhận thiệt hại về người và của

Phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus sẽ tiếp tục thông tin về vụ cháy./.