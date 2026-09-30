Hà Nội: Cháy lớn tại nhà hàng trên phố Tăng Bạt Hổ
Vụ cháy bùng ra từ tầng 2 của nhà hàng, cháy lan lên trên mái tạo khói đen lớn dày đặc. Địa điểm cháy được ghi nhận là nhà hàng tại địa chỉ số 14 phố Tăng Bạt Hổ, gần Cung Thanh niên Hà Nội cũ.
Khoảng 17 giờ chiều 30/9, nhà hàng ở địa chỉ 14 Tăng Bạt Hổ, phường Hai Bà Trưng xảy ra cháy lớn.
Theo ghi nhận ban đầu tại hiện trường, cháy bùng ra khỏi tầng 2 của nhà hàng và đã lan lên mái. Hiện chưa có ghi nhận thiệt hại về người và của
Phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus sẽ tiếp tục thông tin về vụ cháy./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ha-noi-chay-lon-tai-nha-hang-tren-pho-tang-bat-ho-post1139235.vnp