Hà Nội: Cháy lớn tại khu nhà lợp mái tôn ở phường Đại Mỗ

Sáng 19/10, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực có nhiều nhà tạm lợp mái tôn gần ngõ 67 đường Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Hà Nội. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, kèm theo cột khói đen đặc bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ khoảng cách vài kilômét.

Theo hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, đám cháy xuất phát từ dãy nhà tạm lợp mái tôn nằm sát khu vực ao hồ và cây xanh. Lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm dãy nhà và thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Hiện trường vụ cháy khói bốc cao hàng trăm mét.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, khẩn trương triển khai các phương án dập lửa.

Khu vực xảy ra cháy có nhiều nhà tạm cùng vật liệu và đồ dùng sinh hoạt dễ bắt lửa, khiến công tác chữa cháy, khống chế đám cháy và ngăn lửa lan sang các khu vực lân cận gặp khó khăn.

Đại diện phường Đại Mỗ cho biết, đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai các biện pháp dập tắt hoàn toàn đám cháy, đồng thời phun nước làm mát và rà soát hiện trường.

Trước đó, sau hàng loạt vụ cháy, ngày 24/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch 363 về tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Trên cơ sở rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai đồng bộ các biện pháp quyết liệt để xử lý dứt điểm các vi phạm theo ngành, lĩnh vực quản lý.

Lãnh đạo TP Hà Nội lưu ý, trước mắt tập trung xử lý ngay các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, vi phạm nghiêm trọng, cơ sở đã có quyết định đình chỉ, áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước nhưng vẫn hoạt động; xây dựng phương án xử lý tình huống để sẵn sàng ứng phó khi có cháy nổ xảy ra.

Việc xử lý phải bảo đảm nguyên tắc "Rõ cơ sở, rõ vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ biện pháp, rõ kết quả". Thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên; đưa kết quả xử lý các công trình, cơ sở vi phạm vào đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng của địa phương, người đứng đầu và cán bộ được phân công phụ trách.