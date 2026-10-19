Hà Nội: Cháy khu vực lán tạm rộng khoảng 450 m2 tại ngõ 67 Phùng Khoang

Theo báo cáo của UBND phường Đại Mỗ, khoảng 7h47 ngày 19/10, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân về vụ cháy xảy ra tại khu vực ngõ 67 Phùng Khoang. Ngay sau đó, UBND phường đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phối hợp với Công an phường có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy.

Đến khoảng 8h08 cùng ngày, các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 4, 13 và 15 đã tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy với 6 xe chữa cháy và 1 xe chở bơm nổi. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TP Hà Nội cũng trực tiếp có mặt để chỉ đạo công tác chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ việc cháy rác, sau đó lan vào khu vực lán tạm, với diện tích cháy khoảng 450 m2.

Các lực lượng chức năng đã phối hợp triển khai các biện pháp dập lửa. Theo báo cáo của UBND phường Đại Mỗ, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể.

Hiện UBND phường Đại Mỗ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý dứt điểm các điểm cháy còn lại, bảo đảm an toàn tại hiện trường.