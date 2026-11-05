Hà Nội: Cháy khu nhà tạm Trường THCS Kim Liên, sơ tán khẩn cấp hàng trăm học sinh

Hiện trường vụ cháy.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đám cháy bùng phát tại khu vực dãy nhà học tạm thấp tầng của Trường THCS Kim Liên. Ngọn lửa nhanh chóng tạo thành cột khói lớn, bốc cao và có thể quan sát từ khoảng cách xa.

Khói đen từ khu vực xảy ra cháy lan rộng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh, giáo viên cũng như hoạt động dạy và học của nhà trường.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã khẩn trương triển khai phương án ứng phó, tổ chức đưa học sinh ra khỏi khuôn viên trường. Hàng trăm em được hướng dẫn di chuyển đến vị trí an toàn, tránh xa khu vực có khói và lửa.

Việc sơ tán được triển khai kịp thời, bảo đảm trật tự, không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn cho học sinh.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường và người dân tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy, khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang những khu vực lân cận.

Anh Nguyễn Huy Quang, nhân viên văn phòng ở tòa nhà bên cạnh cho biết, khoảng 12h, trong giờ nghỉ trưa, khi nhân viên công ty đang ăn cơm thì nhìn ra cửa sổ nhà ăn thấy khói bốc lên, sau đó toàn thể nhân viên trong tòa nhà được gọi chạy xuống đường.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại chưa được cơ quan chức năng thông tin chính thức.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục xử lý, xác minh.