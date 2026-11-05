Hà Nội: Cháy dãy phòng học tạm trường THCS Kim Liên

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ, lửa bùng phát tại dãy phòng học tạm lợp mái tôn của trường THCS Kim Liên, trên phố Lương Định Của. Khu vực này được sử dụng làm nơi dạy học trong thời gian chờ xây dựng trường mới.

Lửa bùng phát tại dãy phòng học tạm trường THCS Kim Liên.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, sau khi nghe thấy tiếng nổ, khói bắt đầu bốc lên từ dãy phòng học.

Ngay khi phát hiện cháy, hàng trăm học sinh được sơ tán ra khu vực đường lớn.

Xe chữa cháy tại hiện trường.

Theo báo cáo ban đầu, nhận được tin báo lực lượng Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để làm công tác dập lửa. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày ngọn lửa đã được khống chế.

Theo lãnh đạo UBND phường Kim Liên, nguyên nhân ban đầu nghi do chập điện trong phòng học. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.