Hà Nội: Cháy cửa hàng xe máy tại phường Nghĩa Đô, thiệt hại nhiều tài sản

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Vào hồi 22 giờ 25 ngày 8/10, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của người dân xảy ra cháy tại cửa hàng xe máy tại số 4 Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố đã điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe téc của các Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 2, 8, 11, cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, khu vực xảy ra cháy là cửa hàng xe máy có tổng diện tích khoảng 340m2, diện tích xây dựng khoảng 136m2, gồm 3 tầng, công năng chính sử dụng trưng bày, kinh doanh xe máy.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Sau một thời gian nỗ lực tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến khoảng 22 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy. Đến khoảng 23 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn; bảo vệ được 8 ô-tô, khoảng 30 xe máy và các khu vực lân cận.

Đám cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.