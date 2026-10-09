Hà Nội: Cháy cửa hàng buôn bán xe máy tại số 23 Nguyễn Khánh Toàn
Đêm 8/10/2026, xảy ra vụ cháy lớn tại cửa hàng buôn bán xe máy số 23 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.
Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy. Theo ghi nhận ban đầu, thiệt hại về tài sản khá lớn nhưng không có thương vong về người.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ha-noi-chay-cua-hang-buon-ban-xe-may-tai-so-23-nguyen-khanh-toan-post1392645.html