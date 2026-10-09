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Hà Nội: Cháy cửa hàng buôn bán xe máy tại số 23 Nguyễn Khánh Toàn

Đêm 8/10/2026, xảy ra vụ cháy lớn tại cửa hàng buôn bán xe máy số 23 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Báo Tin Tức TTXVN
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Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy. Theo ghi nhận ban đầu, thiệt hại về tài sản khá lớn nhưng không có thương vong về người.

Vụ cháy đã thiêu rụi hàng chục chiếc xe máy.

Vụ cháy đã thiêu rụi hàng chục chiếc xe máy.

Hiện trường vụ cháy tại 23 Nguyễn Khánh Toàn.

Hiện trường vụ cháy tại 23 Nguyễn Khánh Toàn.

Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường vụ cháy để làm rõ nguyên nhân.

Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường vụ cháy để làm rõ nguyên nhân.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã dập tắt đám cháy ngăn nguy cơ ngọn lửa lan sang khu vực lân cận.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã dập tắt đám cháy ngăn nguy cơ ngọn lửa lan sang khu vực lân cận.

Phạm Kiên - Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ha-noi-chay-cua-hang-buon-ban-xe-may-tai-so-23-nguyen-khanh-toan-post1392645.html