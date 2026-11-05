Hà Nội chấn chỉnh việc tổ chức dạy học tại các điểm trường chưa an toàn

Khoảng 12h30 ngày 5/11, một vụ cháy xảy ra tại khu nhà tạm nằm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên (phường Kim Liên, Hà Nội), khiến một người tử vong.

Chiều cùng ngày, Sở GDĐT Hà Nội ra văn bản gửi UBND các xã, phường và trường học trực thuộc.

Vụ cháy xảy ra tại khu nhà tạm nằm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên. Ảnh: Lê Khánh

Theo yêu cầu của Sở GDĐT Hà Nội, các cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, kiến thức và kỹ năng về an toàn trường học, phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế và từng cấp học.

Nội dung tuyên truyền cần chú trọng nâng cao trách nhiệm, ý thức chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nguy cơ cháy, nổ; không chủ quan trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị điện.

Các nhà trường cần tổ chức hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ; bố trí khẩu hiệu tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại những vị trí phù hợp.

Đáng chú ý, việc rà soát phải được thực hiện đối với toàn bộ điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn trường học, cơ sở vật chất và hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, các đơn vị cần đặc biệt chú ý hệ thống điện, khu vực bếp ăn, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, kho, thư viện, phòng học, phòng chức năng và những khu vực có nguy cơ cháy, nổ.

Các trường phải kiểm tra việc sắp xếp trang thiết bị, vật tư, chất dễ cháy; bảo đảm hành lang, cầu thang, lối đi, cửa thoát nạn không bị che chắn, cản trở. Hệ thống, phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, đèn chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn phải được kiểm tra thực tế.

Các đơn vị đồng thời xây dựng, kiện toàn phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Đối với các cơ sở đang xây dựng, cải tạo công trình hoặc phải tổ chức cho học sinh học nhờ, học tạm, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, chỉ tổ chức dạy học khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn, tuyệt đối không tổ chức dạy học tại địa điểm chưa bảo đảm an toàn.

Công trình thi công trong khuôn viên trường phải có biện pháp rào chắn, ngăn cách, bố trí lối đi riêng, không để học sinh tiếp cận khu vực thi công.

UBND các phường, xã có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị liên quan trực tiếp kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục những tồn tại, thiếu sót.