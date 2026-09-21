Hà Nội: Chấn chỉnh việc chấp hành an toàn giao thông, ngăn xe tập lái vi phạm

Chiều 21/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang triển khai kế hoạch tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo lái xe để kiểm tra, giám sát hoạt động thực hành lái xe trên đường.

CSGT Hà Nội làm việc với trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe theo kế hoạch của Cục CSGT.

Trước đó, Cục CSGT có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam phản ánh tình trạng xe tập lái chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là trên những tuyến đường có tốc độ, mật độ phương tiện cao.

Những vi phạm của xe tập lái khi lưu thông trên đường tiềm ẩn nguy cơ gây cản trở giao thông, ùn tắc và tai nạn giao thông.

Trên cơ sở đó, Cục CSGT đề nghị tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động đào tạo thực hành lái xe trên đường; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của giáo viên dạy thực hành trong việc hướng dẫn, giám sát học viên chấp hành các quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm tra các xe tập lái để đảm bảo an toàn trước khi học viên tập lái.

Trong chiều 21/9, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Đào tạo sát hạch lái xe Hùng Vương (xã Hòa Lạc), Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thuộc Phòng CSGT Hà Nội đã trực tiếp làm việc với cơ sở này.

Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát hệ thống trang thiết bị, trong đó tập trung vào dàn xe tập lái. Đồng thời, trao đổi với đại diện trung tâm về trách nhiệm quản lý, giám sát hoạt động của xe tập lái, giáo viên dạy thực hành và học viên khi tham gia giao thông trên đường.

CSGT Hà Nội nhấn mạnh, việc phối hợp với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố nhằm tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong hoạt động đào tạo thực hành lái xe.

Công an Hà Nội yêu cầu, các xe tập lái phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.

"Các cơ sở đào tạo lái xe được quán triệt thực hiện nghiêm các quy định khi tổ chức cho học viên thực hành lái xe trên đường. Ngoài ra, nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của giáo viên, nhất là khi hướng dẫn học viên trên những tuyến đường có tốc độ, mật độ phương tiện cao", đại diện CSGT Hà Nội cho hay.

Đáng chú ý, giáo viên dạy thực hành phải tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở và giám sát học viên, bảo đảm an toàn trong toàn bộ quá trình điều khiển phương tiện chạy DAT.

Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, rà soát hoạt động tổ chức đào tạo thực hành lái xe trên đường; kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, khắc phục.

Xe dành cho học viên thi sát hạch trên sân Hùng Vương.

Cũng theo Phòng CSGT Hà Nội, lực lượng tuần tra sẽ tăng cường kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của xe tập lái trong quá trình tham gia giao thông.

"Thông tin về vi phạm của xe tập lái, giáo viên và học viên liên quan sẽ được cung cấp cho cơ quan quản lý về đào tạo lái xe. Qua đó, chấn chỉnh các vi phạm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe", đại diện Đội Sát hạch khẳng định.

Đội CSGT số 6 kiểm tra xe tập lái dọc tuyến Đại lộ Thăng Long.

Trước đó, vào khoảng 10h50 ngày 17/9, tại Km11+700 đường tránh Đông Buôn Ma Thuột, đoạn qua buôn Ta Ra, xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải khiến nam giáo viên dạy lái xe tử vong tại chỗ.

Thời điểm trên, anh Bùi Công Hiếu (SN 2008, trú tại xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển ô tô tập lái biển kiểm soát 47C-348.55 (thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe Nam Việt), chở giáo viên dạy lái P.T.T (SN 1993) lưu thông trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột theo hướng từ Quốc lộ 27 đi Quốc lộ 26.

Khi xe tập lái chạy đến địa điểm trên thì tông vào phía sau xe tải BKS 79H-129.42 đang đỗ cùng chiều phía trước. Tai nạn khiến giáo viên dạy lái tử vong tại chỗ.