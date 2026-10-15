Hà Nội chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm xe cơ giới

Hà Nội yêu cầu các cơ sở đăng kiểm trên địa bàn thực hiện nghiêm quy trình kiểm định. (Ảnh: QH)

Ngày 15/10, Sở Xây dựng Hà Nội ban hành Văn bản số 23321/SXD-VT về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố, nhằm bảo đảm chất lượng kiểm định, hạn chế sai sót trong quá trình kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật phương tiện.

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu các cơ sở đăng kiểm duy trì đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, dây chuyền và thiết bị phục vụ kiểm định; bảo đảm các thiết bị, dụng cụ kiểm tra hoạt động ổn định, chính xác, đáp ứng yêu cầu theo QCVN 103:2024/BGTVT. Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn và kiểm định thiết bị theo quy định; không sử dụng thiết bị không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật hoặc có sai lệch ảnh hưởng đến kết quả kiểm định.

Cùng với đó, các cơ sở đăng kiểm cần rà soát, hoàn thiện quy trình nội bộ, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung kiểm tra đối với hoạt động kiểm định, chứng nhận cải tạo xe cơ giới và xe máy chuyên dùng. Quy trình phải phù hợp quy định hiện hành và được niêm yết công khai tại vị trí dễ quan sát, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu và thực hiện.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, các hạng mục và phương pháp kiểm định theo quy định; không tự ý bỏ công đoạn, bỏ sót nội dung hoặc rút ngắn thao tác kiểm tra. Đăng kiểm viên phải căn cứ tình trạng kỹ thuật thực tế của phương tiện, đối chiếu đúng yêu cầu kỹ thuật và mức độ khiếm khuyết, hư hỏng theo QCVN 122:2024/BGTVT để đưa ra kết quả đánh giá chính xác.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm tra đối với ô-tô chở người trên 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe, nhất là xe khách đường dài, xe khách giường nằm và xe tải có khối lượng trên 7 tấn. Đây là nhóm phương tiện cần được chú trọng trong quá trình kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật, góp phần bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Sở Xây dựng cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở đăng kiểm trong tổ chức, điều hành hoạt động chuyên môn. Người đứng đầu phải quán triệt, yêu cầu đăng kiểm viên thực hiện nghiêm các công đoạn, trình tự và nội dung kiểm định đối với từng loại phương tiện; bố trí nhân lực phù hợp, bảo đảm đầy đủ điều kiện về thiết bị và cơ sở vật chất.

Đồng thời, các đơn vị phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình; kịp thời chấn chỉnh những trường hợp kiểm tra không đúng phương pháp, đánh giá sai khiếm khuyết, hư hỏng hoặc đưa ra kết luận không phù hợp kết quả kiểm tra. Khi phát hiện vi phạm, cơ sở đăng kiểm phải xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Để bảo đảm các yêu cầu được thực hiện nghiêm túc, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sẽ tăng cường kiểm tra việc duy trì điều kiện hoạt động và tổ chức kiểm định trên dây chuyền tại các cơ sở đăng kiểm; kết hợp giám sát quy trình thông qua hệ thống camera. Trường hợp phát hiện vi phạm, cơ quan này sẽ xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Việc chấn chỉnh hoạt động đăng kiểm là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao chất lượng kiểm định, bảo đảm kết quả đánh giá phản ánh đúng tình trạng kỹ thuật của phương tiện, góp phần tăng cường an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.