Hà Nội chấn chỉnh hoạt động kiểm định xe cơ giới

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các cơ sở đăng kiểm trên địa bàn thực hiện đầy đủ quy trình kiểm định xe cơ giới. Ảnh: PV.

Theo văn bản số 23321/SXD-VT ngày 15-10-2026, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các cơ sở đăng kiểm duy trì điều kiện cơ sở vật chất, dây chuyền và thiết bị kiểm định hoạt động ổn định, chính xác, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật. Các thiết bị, dụng cụ kiểm tra phải được thường xuyên rà soát, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn, kiểm định theo quy định; không sử dụng thiết bị không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật hoặc có sai lệch ảnh hưởng đến kết quả kiểm định.

Các cơ sở đăng kiểm cũng phải rà soát, hoàn thiện quy trình nội bộ, bảo đảm thực hiện đầy đủ nội dung kiểm định và chứng nhận cải tạo đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Quy trình cần được niêm yết công khai tại vị trí dễ quan sát để người dân, doanh nghiệp thuận tiện tra cứu, thực hiện.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng yêu cầu đăng kiểm viên thực hiện đúng trình tự, thủ tục và phương pháp kiểm tra; không bỏ công đoạn, bỏ sót hạng mục hoặc rút ngắn thao tác. Việc đánh giá phương tiện phải căn cứ tình trạng kỹ thuật thực tế, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật và mức độ khiếm khuyết, hư hỏng theo quy định tại QCVN 122:2024/BGTVT.

Trong đó, các cơ sở cần tăng cường kiểm tra đối với ô tô chở người trên 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe, nhất là xe khách đường dài, xe khách giường nằm và xe tải có khối lượng trên 7 tấn.

Sở Xây dựng đồng thời yêu cầu người đứng đầu cơ sở đăng kiểm quán triệt, giám sát việc thực hiện quy trình kiểm định; phân công đăng kiểm viên phù hợp, bảo đảm đủ nhân lực, thiết bị và điều kiện cơ sở vật chất. Khi phát hiện việc kiểm tra không đúng phương pháp, đánh giá sai khiếm khuyết hoặc kết luận không phù hợp với kết quả kiểm tra, người đứng đầu phải kịp thời chấn chỉnh và chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm định tại đơn vị.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động và việc tổ chức kiểm định trên dây chuyền tại các cơ sở đăng kiểm; kết hợp giám sát quy trình thông qua hệ thống camera. Trường hợp phát hiện vi phạm, cơ quan này sẽ xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.