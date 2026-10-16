Hà Nội chấn chỉnh hoạt động kiểm định phương tiện giao thông đường bộ. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Tiếp tục nâng cao hiệu quả, bảo đảm chất lượng kiểm định, hạn chế sai sót trong quá trình kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật phương tiện, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các cơ sở đăng kiểm duy trì cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định, thiết bị kiểm tra, dụng cụ hỗ trợ kiểm tra hoạt động ổn định, chính xác và đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác kiểm định theo QCVN 103:2024/BGTVT; thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị, dụng cụ kiểm tra; kịp thời bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn, kiểm định theo quy định, không sử dụng các thiết bị, dụng cụ không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật hoặc có sai lệch ảnh hưởng đến kết quả kiểm định.

Cùng đó, các cơ sở đăng kiểm rà soát, hoàn thiện bổ sung quy trình nội bộ của cơ sở đăng kiểm để thực hiện đầy đủ nội dung kiểm tra theo quy định về kiểm định, chứng nhận cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và niêm yết công khai tại các vị trí dễ quan sát để người dân, doanh nghiệp thuận tiện tra cứu, tìm hiểu và thực hiện.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở đăng kiểm thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục kiểm định các hạng mục kiểm tra và phương pháp kiểm tra theo quy định; không bỏ bớt công đoạn, bỏ sót hạng mục hoặc rút ngắn thao tác kiểm tra. Đăng kiểm viên phải kiểm tra, đánh giá theo tình trạng kỹ thuật thực tế của phương tiện, đối chiếu đúng yêu cầu kỹ thuật và mức độ khiếm khuyết, hư hỏng quy định tại QCVN 122:2024/BGTVT; đồng thời tăng cường kiểm tra với xe ô tô chở người trên 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), nhất là xe khách đường dài, xe khách giường nằm, xe tải trên 7 tấn.

Đối với người đứng đầu cơ sở đăng kiểm quán triệt toàn thể đăng kiểm viên thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các công đoạn, trình tự, nội dung kiểm định theo quy định đối với từng loại phương tiện; Phân công đăng kiểm viên phù hợp với yêu cầu công việc; bảo đảm các điều kiện về nhân lực, thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ kiểm định; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình, nội dung kiểm định của đăng kiểm viên; kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện không đúng phương pháp kiểm tra, đánh giá không đúng khiếm khuyết, hư hỏng hoặc kết luận không phù hợp với kết quả kiểm tra.

Người đứng đầu cơ sở đăng kiểm cũng chịu trách nhiệm về việc tổ chức hoạt động kiểm định tại đơn vị; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện vi phạm của đăng kiểm viên. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng sẽ tăng cường kiểm tra việc duy trì điều kiện hoạt động, tổ chức kiểm định trên dây chuyền tại các cơ sở đăng kiểm; kết hợp giám sát việc thực hiện quy trình kiểm định thông qua hệ thống camera giám sát. Trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có) trong tổ chức, thực hiện công tác kiểm định, Sở Xây dựng sẽ xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định./.