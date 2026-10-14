Hà Nội chấn chỉnh công tác an toàn vệ sinh lao động, kiên quyết khởi tố các vụ vi phạm nghiêm trọng

Hà Nội chấn chỉnh công tác an toàn vệ sinh lao động dịp cuối năm

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng ATVSLĐ Thành phố) tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động.

Đặc biệt, đẩy mạnh kiểm tra chuyên đề, đột xuất việc chấp hành quy định ATVSLĐ; tập trung vào công tác quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ và các ngành nghề, công việc nguy cơ cao.

UBND Thành phố yêu cầu xử phạt nghiêm các vi phạm theo quy định. Kịp thời điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật ATVSLĐ. Kiên quyết kiến nghị cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố hình sự đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn gây tai nạn lao động chết người hoặc sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ nghiêm trọng.

Sở Xây dựng được giao tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc bảo đảm an toàn lao động trong hoạt động xây dựng; kiên quyết đình chỉ thi công công trình không bảo đảm an toàn cho người lao động và khu vực lân cận; xử lý nghiêm các nhà thầu, đơn vị thi công vi phạm quy định về an toàn lao động theo quy định.

Sở Công Thương được giao tăng cường quản lý, kiểm tra an toàn tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu, hóa chất nguy hiểm, sang chiết, kinh doanh gas, đặc biệt là quản lý vật liệu nổ công nghiệp và an toàn sử dụng điện; bảo đảm an toàn cho người lao động, người dân và khu vực liền kề.

UBND Thành phố cũng giao Công an Thành phố thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và kỹ năng thoát nạn cho người dân, doanh nghiệp tại các khu vực nguy cơ cháy nổ cao, tòa nhà cao tầng, khu chung cư, tái định cư.

UBND các xã, phường yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định ATVSLĐ; rà soát việc cấp phép, vận hành các thiết bị áp lực, hệ thống lạnh, nồi hơi, an toàn điện, cáp treo, trò chơi mạo hiểm tại các khu vui chơi, nghỉ dưỡng, sự kiện, lễ hội.

UBND Thành phố yêu cầu các doanh nghiệp, người sử dụng lao động xây dựng và triển khai đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ rủi ro. Tuyệt đối không bố trí người lao động làm việc khi chưa được huấn luyện ATVSLĐ, chưa đạt điều kiện sức khỏe, chưa được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc chưa đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn theo quy định...