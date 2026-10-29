Hà Nội chấn chỉnh các khoản thu từ quỹ phụ huynh

Siết quản lý thu, chi quỹ phụ huynh

Trước những phản ánh về thu, chi đầu năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý tài chính tại các cơ sở giáo dục. Sở cũng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục đối với công tác thu, chi trong nhà trường, bảo đảm các khoản thu, chi đúng quy định.

Hà Nội yêu cầu các trường thực hiện nghiêm quy định về thu, chi (Ảnh minh hoạ).

Sở khẳng định sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạm. Đơn vị đồng thời công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu và tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Bên cạnh đó, Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2026-2027 đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc. Đơn vị đang xây dựng hướng dẫn thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Theo Thông tư 81, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu; không được ép buộc hoặc gây áp lực đối với cha mẹ học sinh.

Đáng chú ý, ban không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ. Cha mẹ học sinh tự nguyện hỗ trợ bằng cách cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp. Thông tư cũng không cho phép sử dụng khoản hỗ trợ này để mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, cơ sở vật chất của trường, lớp. Các quy định mới có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Làm rõ các khoản thu, chi tại hai trường

Qua rà soát, một số khoản chi quỹ phụ huynh tại các trường được xác định chưa phù hợp quy định, quy trình vận động đóng góp và thống nhất kế hoạch thu, chi còn bất cập. Số tiền còn lại đã được hoàn trả cho phụ huynh sau khi khấu trừ các khoản chi hợp lệ.

Tại Trường THPT Khương Đình (phường Khương Đình), phản ánh liên quan đến lớp 10A4 tập trung vào khoản thu 2 triệu đồng mỗi học sinh, việc mua ti vi tương tác, bảng trượt và một số nội dung sửa chữa, bổ sung trong phòng học.

Theo kết quả kiểm tra của Sở GD&ĐT Hà Nội, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đã thông báo thu 2 triệu đồng mỗi học sinh, gồm 1 triệu đồng dự kiến mua ti vi tương tác, bảng trượt và 1 triệu đồng vận động đóng góp quỹ hoạt động chung. Tuy nhiên, việc vận động được thực hiện khi các nội dung và mức chi dự kiến chưa được đưa ra thống nhất với toàn thể cha mẹ học sinh.

Đối với việc mua thiết bị, có 43 trong số 51 cha mẹ học sinh đồng ý với chủ trương lắp ti vi và bảng trượt. Ban đại diện đã mua ti vi với giá 37 triệu đồng, bảng trượt giá 5,6 triệu đồng.

Sau khi có phản ánh, toàn thể cha mẹ học sinh thống nhất kiến nghị nhà trường cho tiếp tục sử dụng thiết bị trong ba năm học. Khi học sinh hoàn thành lớp 12, Ban đại diện sẽ tổ chức thanh lý thiết bị để hoàn trả tiền cho phụ huynh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, phụ huynh đồng thuận với chủ trương mua sắm thiết bị, nhưng quy trình vận động đóng góp chưa đúng quy định. Sự đồng thuận về mục đích mua sắm không thay thế yêu cầu thống nhất kế hoạch thu, chi trước khi vận động.

Đối với quỹ lớp, một số nội dung chi dự kiến chưa phù hợp với Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Số tiền còn lại đã được hoàn trả cho phụ huynh sau khi khấu trừ các khoản chi đúng quy định.

Tại Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Thanh Liệt), phản ánh tập trung vào việc một lớp chi 17 triệu đồng chỉ sau một tháng, với 23 khoản, từ trang trí, vệ sinh lớp, mua vật dụng khai giảng, tổ chức Trung thu đến quà sinh nhật và in sao tài liệu.

Qua kiểm tra, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết trong năm học 2026-2027, có 64 trong số 68 lớp triển khai thu quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Các lớp đã đề xuất kế hoạch thu, chi dự kiến, nhưng một số nội dung như trang trí, vệ sinh lớp, sao chụp tài liệu và mua giấy vệ sinh chưa đúng quy định. Tuy nhiên, cơ quan này chưa ghi nhận lớp nào đã chi hết 17 triệu đồng cho đầy đủ 23 khoản với mức chi như thông tin phản ánh.

Đến thời điểm kiểm tra, 64 trong số 64 ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đã báo cáo việc hoàn trả cho phụ huynh số tiền còn lại sau khi khấu trừ các khoản chi đúng quy định.

Ban giám hiệu nhà trường cũng rút kinh nghiệm vì chưa rà soát đầy đủ kế hoạch chi của tất cả các lớp, đồng thời yêu cầu giáo viên và ban đại diện thực hiện nghiêm các quy định.

Để tiếp nhận phản ánh về lạm thu và dạy thêm, học thêm không đúng quy định, Sở GD&ĐT tạo Hà Nội công khai các số điện thoại đường dây nóng. Phụ huynh có thể liên hệ số 0888996970 trong giờ hành chính, số 0888996977 ngoài giờ hành chính hoặc gửi phản ánh qua thư điện tử kiemtrachuyennganh@hnoiedu.vn.