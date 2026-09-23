Hà Nội: Chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, xử lý quyết liệt các vấn đề đô thị dân sinh

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND phường Hà Đông, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu UBND các phường: Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Xuân Phương, Kiến Hưng, Dương Nội, Phú Lương, Yên Nghĩa.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Đơn vị bầu cử số 4. Ảnh: Văn Tuyến

Theo dự kiến, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sẽ diễn ra trong tháng 10 để xem xét, thông qua và cho ý kiến đối với 45 dự án luật, nghị quyết (có 44 dự án luật và 1 nghị quyết). Trong đó, các dự án trình Quốc hội xem xét, thông qua gồm 40 dự án đã có trong Chương trình lập pháp năm 2026 và 5 dự án đang được xem xét bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 theo đề nghị của Chính phủ; Quốc hội cho ý kiến với 1 dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam. Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và một số nội dung quan trọng khác.

Đại biểu Quốc hội, Đơn vị bầu cử số 4 báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Văn Tuyến

Sau khi nghe đại biểu báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; kết quả trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan trung ương và thành phố đợt tiếp xúc cử tri lần trước, tại chương trình, các cử tri nêu một số ý kiến, kiến nghị tập trung vào một số nhóm vấn đề: Cơ chế, chính sách phù hợp để tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến đất dịch vụ, giá đền bù với đất dịch vụ nằm trong khu dân cư; làm rõ quy định về vai trò tham gia của thôn, tổ dân phố với việc bầu Ban Quản trị nhà chung cư; xem xét bỏ mức thuế xuất khẩu 10% khi bán hàng kim loại màu vào các doanh nghiệp thuộc khu chế xuất đang đóng tại Việt Nam, có nguồn gốc khai thác sản xuất trong nước...

Cử tri kiến nghị Trung ương, thành phố tiếp tục quan tâm nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách, quy định của pháp luật về đất đai, nhất là các quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định giá đất; quan tâm nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ phù hợp đối với người có công, người cao tuổi, các hộ có hoàn cảnh khó khăn và những người yếu thế trong xã hội; có giải pháp giảm chi phí về nhà ở, y tế, giáo dục trong điều kiện đô thị hóa nhanh.

Cử tri phường Từ Liêm phát biểu, nêu ý kiến, kiến nghị tại điểm cầu UBND phường Từ Liêm. Ảnh: Văn Tuyến

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Đơn vị bầu cử số 4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tiếp thu, ghi nhận, cảm ơn những ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết của các cử tri. Đồng chí cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp, phân loại đầy đủ các ý kiến và chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm xem xét giải quyết, trả lời, theo dõi việc giải quyết theo quy định.

Theo đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, thời gian qua thành phố đạt được kết quả đáng kể trong tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút vốn FDI, công tác quy hoạch... Những kết quả đó có được nhờ sự đồng hành của chính quyền và nhân dân Thủ đô, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án lớn; trong đó có sự đồng thuận của cử tri, nhân dân các phường tại Đơn vị bầu cử số 4.

Cử tri tham dự hội nghị tại các điểm cầu. Ảnh: Văn Tuyến

Đối với những kiến nghị của cử tri, làm rõ một số nội dung liên quan đến vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai với đất dịch vụ, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, đây là vấn đề quan trọng liên quan đến lợi ích của người dân; qua nhiều nhiệm kỳ vẫn còn vướng mắc do cơ chế, chính sách có nhiều thay đổi. Ở nhiệm kỳ này, đã có Luật Thủ đô năm 2026 với các cơ chế, chính sách riêng biệt, vì vậy, những vướng mắc này sẽ được tháo gỡ trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát đối với từng trường hợp; báo cáo, tham mưu, đề xuất, cụ thể phương án giải quyết. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp ý kiến để tham gia trong quá trình Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Đất đai. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành và các phường rà soát, phân loại từng nhóm vướng mắc; đối chiếu quy định của pháp luật về đất đai với các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô để đề xuất phương án giải quyết theo thẩm quyền.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường giải đáp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Văn Tuyến

Về kiến nghị của cử tri liên quan việc tiếp tục quan tâm đến người có công, người cao tuổi, các hộ khó khăn, người yếu thế, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cho biết, thời gian qua ngoài việc thực hiện đầy đủ các quy định, chính sách của Trung ương, thành phố đã xây dựng nhiều chính sách đặc thù nhằm nâng cao đời sống đối với người có công với cách mạng. Các chính sách của thành phố vượt trội so với chính sách của Trung ương và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Quan điểm của thành phố là tăng trưởng kinh tế phải đi cùng tiến bộ và công bằng xã hội. Các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở xã hội và chăm lo các đối tượng chính sách phải tiếp tục được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng và đến được với người dân...

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Từ những kết quả đạt được cũng như từ ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị thành phố, các sở, ngành và chính quyền cơ sở tập trung đưa Luật Thủ đô và các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống; đẩy nhanh đầu tư công, giải phóng mặt bằng, tiến độ các công trình trọng điểm; nâng cao chất lượng vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chuyển mạnh sang vận hành thực chất, hiệu quả và phục vụ người dân tốt hơn; chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân và xử lý quyết liệt các vấn đề đô thị dân sinh.

"Trước mắt, cần tập trung vào những vấn đề người dân đang quan tâm hằng ngày như ngập úng, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, nước thải, rác thải, nhà ở và các dịch vụ thiết yếu", đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.