Trình bày báo cáo tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, năm học 2025-2026 và những tháng đầu năm học mới 2026-2027, ngành duy trì ổn định hoạt động dạy và học, tổ chức nghiêm túc các kỳ thi và công tác tuyển sinh trong bối cảnh quy mô giáo dục lớn, yêu cầu đổi mới ngày càng cao.

Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2025-2026.

Các đại biểu tham dự Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2026. Ảnh: Viết Thành

Đến nay, 100% nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy. Ngành triển khai thí điểm học bạ số phổ thông, phát triển kho học liệu đa phương tiện dùng chung trên nền tảng Hanoi Study.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai hệ thống HanoiCheck để quản lý dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền báo cáo tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận nỗ lực của các nhà trường trong quá trình sắp xếp trường lớp, tổ chức tuyển sinh, triển khai học bạ số và đổi mới phương pháp dạy học; bày tỏ sự trân trọng với các nhà giáo công tác ở địa bàn còn khó khăn, các trường mầm non, cơ sở giáo dục chuyên biệt và những thầy cô kiên trì đồng hành với học sinh cần được hỗ trợ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng biểu dương những kết quả của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô, chúc mừng các tập thể, cá nhân được vinh danh và tri ân các thế hệ thầy giáo, cô giáo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, sự tận tâm và nêu gương của người thầy trong từng lớp học góp phần bồi đắp niềm tin đối với giáo dục Thủ đô, tiếp nối truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của Thăng Long - Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và toàn dân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định vai trò của đội ngũ nhà giáo đối với chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Bí thư Thành ủy ghi nhận, năm 2026, Hà Nội dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông và đứng thứ hai về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp. Học sinh Thủ đô giành 207 giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và 7 huy chương tại các kỳ Olympic quốc tế, gồm: 4 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp học sinh Hà Nội giành ngôi Quán quân chung kết năm chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”.

Tại kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 19 tổ chức ở Hà Nội, học sinh Thủ đô giành 2 Huy chương vàng và 3 Huy chương bạc.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, việc Hà Nội gia nhập Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO mở thêm cơ hội thúc đẩy văn hóa học tập suốt đời. Toàn ngành cũng đã nỗ lực đổi mới quản lý, chuyển đổi số, giữ vững nền nếp và mở rộng cơ hội học tập cho học sinh.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, những kết quả ấy có sự đóng góp của hàng vạn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục. Đó là những thầy cô tận tụy ở các trường đông học sinh, kiên trì ở những địa bàn còn khó khăn, những giáo viên mầm non chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, những nhà giáo miệt mài bồi dưỡng năng khiếu hoặc đồng hành với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Bí thư Thành ủy chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ nhà giáo trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập và những trăn trở trước một số vụ việc, sự cố đáng tiếc trong môi trường giáo dục.

Bí thư Thành ủy khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo phát huy năng lực và cống hiến. Bí thư Thành ủy Hà Nộimong các thầy giáo, cô giáo giữ vững tình yêu nghề, niềm tin vào học trò và niềm tự hào về nghề, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo, xứng đáng là “Thành phố học tập toàn cầu”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ghi nhận thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026. Ảnh: Viết Thành

Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Trường Trung học cơ sở Trưng Nhị (phường Hai Bà Trưng) và Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Nghĩa Đô) được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

6 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; trong đó, có Trường Trung học cơ sở Thành Công (phường Giảng Võ). Năm tập thể và 10 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Ngoài ra, 15 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 31 tập thể và 2 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Dịp này, ngành Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội tuyên dương 422 tập thể điển hình tiên tiến và 228 nhà giáo tiêu biểu.