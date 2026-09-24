Hà Nội chấm điểm 397 sản phẩm thiết kế thủ công mỹ nghệ mới

Đẹp thôi chưa đủ

Theo ông Hoàng Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội, với chủ đề “Nghệ thuật thủ công - Hơi thở thời đại”, Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ mới năm 2026 thu hút 185 tổ chức, cá nhân, nghệ nhân tham gia với tổng số 397 sản phẩm/bộ sản phẩm. Đáng chú ý, 100% sản phẩm dự thi đều đã được thiết kế hoàn chỉnh.

Ban giám khảo họp bàn về Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ mới năm 2026.

Các sản phẩm dự thi được chia thành 6 nhóm. Trong đó, nhóm sản phẩm đồng, đá và thủ công mỹ nghệ khác có số lượng nhiều nhất với 96 sản phẩm/bộ sản phẩm của 37 tổ chức, cá nhân; tiếp đến là khảm trai, gỗ mỹ nghệ với 70 sản phẩm/bộ sản phẩm của 35 tổ chức, cá nhân; gốm sứ 65 sản phẩm/bộ sản phẩm của 32 tổ chức, cá nhân. Nhóm mây tre, giang đan, guột tế có 60 sản phẩm/bộ sản phẩm của 37 tổ chức, cá nhân; dệt vải, thêu ren, lụa tơ tằm có 56 sản phẩm/bộ sản phẩm của 23 tổ chức, cá nhân; sơn mài, sơn son thếp vàng có 50 sản phẩm/bộ sản phẩm của 21 tổ chức, cá nhân.

Ban giám khảo chấm điểm sản phẩm nhóm mây, tre, giang đan, guột tế.

Theo Ban tổ chức, qua kiểm tra sơ bộ, hồ sơ đăng ký dự thi cơ bản đầy đủ thông tin theo quy định. Các sản phẩm được tập kết, sắp xếp và đánh mã phục vụ công tác chấm điểm tại Điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP Thủ đô, số 176 Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội.

Chia sẻ về các tiêu chí chấm thi, ông Trịnh Quốc Đạt, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cho rằng, yếu tố đầu tiên cần được chú ý là tính sáng tạo. Cuộc thi hàng năm đều đặt yêu cầu về những thiết kế, mẫu mã và chủng loại sản phẩm mới. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với việc chỉ đánh giá một sản phẩm thủ công mỹ nghệ đẹp về hình thức. “Có nhiều sản phẩm rất đẹp, nhưng nếu chỉ đẹp thôi thì chưa đủ. Điều cần quan tâm là sản phẩm có tính sáng tạo, có điểm mới và tạo được sự khác biệt hay không”, ông Trịnh Quốc Đạt nói.

Ban giám khảo chấm điểm sản phẩm nhóm gốm sứ.

Từ góc độ thị trường, ông Đạt cho rằng, sản phẩm thủ công mỹ nghệ cuối cùng vẫn phải hướng tới người tiêu dùng. Vì vậy, sản phẩm cần thể hiện được đối tượng khách hàng, nhu cầu mà sản phẩm hướng tới và khả năng tiêu thụ trên thị trường. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong bối cảnh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ngày càng phải cạnh tranh không chỉ bằng kỹ thuật chế tác hay câu chuyện làng nghề, mà còn bằng thiết kế, công năng và khả năng đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.

Giá trị văn hóa đi cùng yêu cầu xanh, bền vững

Bên cạnh sáng tạo và thị trường, yếu tố xanh, bền vững ngày càng được quan tâm trong quá trình đánh giá sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Theo ông Trịnh Quốc Đạt, yêu cầu này cần được nhìn nhận từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến quá trình sản xuất. Nguyên liệu thân thiện với môi trường, quy trình sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng và hạn chế phát sinh chất thải là những yếu tố ngày càng quan trọng đối với sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Ban giám khảo chấm điểm sản phẩm nhóm khảm trai, gỗ mỹ nghệ.

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là giá trị văn hóa. Với sản phẩm thủ công, giá trị không chỉ nằm ở hình thức mà còn ở câu chuyện, bản sắc và những giá trị văn hóa được chuyển tải qua từng sản phẩm. “Có những sản phẩm rất đẹp, nhưng giá trị không chỉ nằm ở hình thức mà còn ở câu chuyện văn hóa, bản sắc được thể hiện trong sản phẩm”, ông Đạt cho biết.

Sản phẩm thuộc nhóm đồng, đá, sừng mỹ nghệ và sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác tham dự cuộc thi.

Vì vậy, việc chấm điểm cuộc thi thiết kế mẫu thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2026 được thực hiện trên nhiều tiêu chí, từ tính sáng tạo, khả năng đáp ứng thị trường, yếu tố xanh, bền vững đến giá trị văn hóa. Các thành viên Ban giám khảo sẽ trao đổi, thảo luận và thống nhất trên cơ sở đánh giá tổng thể.

Với 397 sản phẩm/bộ sản phẩm tham gia, cuộc thi năm nay không chỉ là dịp tìm kiếm những mẫu thiết kế mới cho ngành thủ công mỹ nghệ Hà Nội, mà còn đặt ra yêu cầu rõ hơn về việc đưa giá trị sáng tạo, văn hóa và lợi thế làng nghề vào những sản phẩm có khả năng tiếp cận thị trường.