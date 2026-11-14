Hà Nội: Cầu Tứ Liên vượt mốc 2.500 tỷ đồng sản lượng xây lắp

Cầu chính, cầu dẫn đồng loạt tăng tốc

Theo báo cáo tiến độ cập nhật của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, dự án cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu (từ nút giao đường Nghi Tàm đến nút giao đường Trường Sa) đang được triển khai trên nhiều công trường.

Diện mạo cầu Tứ Liên ngày 14/11, đang được đơn vị huy động công nhân, máy móc dồn lực đẩy tiến độ.

Đáng chú ý, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%, với toàn bộ 62,51ha được bàn giao cho dự án. Đây là điều kiện quan trọng để các nhà thầu tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Tại khu vực cầu chính, nhà thầu Thái Bình Dương đang tập trung thi công hai trụ tháp P37 và P38, đồng thời triển khai kết cấu thép nhịp cầu. Các hạng mục trụ tháp, hệ thống trụ tạm và gia công dầm thép đang được thực hiện song song.

Trong đó, trụ tháp P37 đã hoàn thành phần cọc khoan nhồi và bệ tháp, đang triển khai thi công thân tháp. Trụ P38 cũng đang được thi công đồng thời ở hai phía thượng lưu và hạ lưu.

Công tác gia công kết cấu thép cầu chính đoạn P38-P39 đang được đẩy nhanh. Nhà thầu đã hoàn thành việc hạ liệu toàn bộ các khoang dầm, cơ bản hoàn tất công tác gá lắp và tiếp tục hàn hoàn thiện.

Ở các trụ cầu thuộc phạm vi nhà thầu Phương Thành, nhiều vị trí đã hoàn thành công tác cọc khoan nhồi. Đơn vị cũng đang triển khai đúc dầm Super T phục vụ thi công cầu.

Tại cầu dẫn phía hữu Hồng, nhà thầu Trung Chính tiếp tục thi công cọc khoan nhồi, dầm Super T và phần thân, bệ trụ cầu. Trong khi đó, tại nút giao Nghi Tàm, toàn bộ cọc khoan nhồi thuộc các nhánh nút giao đã hoàn thành.

Đối với hạng mục dầm thép vượt đê tả Đuống, nhà thầu đã hoàn thành gia công, hàn và kiểm tra chất lượng toàn bộ các cấu kiện theo kế hoạch nghiệm thu. Công tác lắp thử và vận chuyển cấu kiện đến công trường đang tiếp tục được triển khai.

Các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công đồng thời các hạng mục trụ tháp, dầm chủ và cáp văng cầu chính. Ảnh chụp ngày 14/11.

Tập trung thi công hầm chui tại nút giao Trường Sa

Tại nút giao đường Trường Sa, nhà thầu Phương Thành đang đồng loạt triển khai các hạng mục hầm chui, cầu nhánh và mở rộng đường.

Đến nay, công tác thi công cọc khoan nhồi hầm chui đạt hơn 84% khối lượng. Một số đoạn hầm hở đã hoàn thành toàn bộ cọc, nhiều vị trí đang triển khai thi công bản đáy, tường thân hầm.

Các đoạn hầm còn lại tiếp tục được đào đất, thi công kết cấu và xử lý nền. Song song với đó, các cầu nhánh tại nút giao cũng đang được triển khai, nhiều vị trí đã hoàn thành công tác cọc khoan nhồi.

Hạng mục mở rộng Quốc lộ 5 tại khu vực nút giao Trường Sa đang được thực hiện với các công việc như lắp đặt biển báo, thi công hàng rào, hệ thống cột điện và xử lý nền đường phục vụ mở rộng.

Ngoài ra, nhà thầu Vincons đang triển khai hệ thống thoát nước, chiếu sáng, tiếp địa và trạm bơm hầm Quốc lộ 5. Công tác thi công tường trạm bơm cũng đang được tiếp tục.

Ba nhà thầu đạt gần 28% giá trị xây lắp

Theo báo cáo, tổng sản lượng lũy kế của ba nhà thầu xây lắp chính gồm Thái Bình Dương, Phương Thành và Trung Chính đạt khoảng 2.566,97 tỷ đồng, tương đương 27,98% giá trị xây lắp theo hợp đồng.

Trong đó, nhà thầu Thái Bình Dương đạt khoảng 1.077,64 tỷ đồng, tương đương 23,73% giá trị hợp đồng; Phương Thành đạt 963,69 tỷ đồng, tương đương 33,48%; Trung Chính đạt 525,64 tỷ đồng, tương đương 29,96%.

Để bảo đảm tiến độ, các nhà thầu kiến nghị Ban Quản lý dự án đẩy nhanh thẩm tra, thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; sớm hoàn thiện hồ sơ địa chất, bản vẽ các hạng mục còn thiếu.

Riêng tại nút giao Trường Sa, nhà thầu Phương Thành đề nghị sớm bàn giao phần mặt bằng còn lại bên phải tuyến và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu, trong đó có cống hộp, đường ống cấp thoát nước và tuyến cáp ngầm cao áp 110kV tại khu vực Km4+900.

Nhà thầu Thái Bình Dương cũng kiến nghị xem xét bố trí nguồn vốn tạm ứng để đẩy nhanh thi công các hạng mục trụ tháp, dầm chủ và cáp văng cầu chính.