Hà Nội: Cầu Thăng Long thoát cảnh ùn tắc kéo dài, dòng xe dần thông suốt

Giờ cao điểm sáng 23/10, dòng phương tiện qua cầu Thăng Long vẫn ken dày nhưng không còn cảnh ùn tắc kéo dài như những ngày trước. Lực lượng chức năng được tăng cường phân luồng, hướng dẫn giao thông, giúp các phương tiện di chuyển ổn định hơn qua khu vực đang thi công trạm cân tự động.

Là cửa ngõ kết nối Hà Nội với các địa bàn phía Bắc, khu vực đầu cầu Thăng Long thường xuyên có mật độ phương tiện cao. Trong khi đó, mặt bằng thi công trạm cân tự động bị hạn chế, khiến không gian lưu thông thu hẹp và gia tăng áp lực điều tiết giao thông.

Dòng phương tiện nối nhau qua cầu Thăng Long lúc 8h sáng 23/10. Dù mật độ xe đông vào giờ cao điểm, giao thông đã cải thiện, không còn cảnh ùn tắc kéo dài như những ngày trước.

Thường xuyên di chuyển qua cầu Thăng Long, anh Nguyễn Xuân Thắng (Đông Anh, Hà Nội) nhận thấy tình trạng ùn tắc kéo dài đã giảm, dù phương tiện vẫn đông vào giờ cao điểm. Anh mong lực lượng chức năng duy trì phân luồng, hướng dẫn giao thông và công trình trạm cân tự động sớm hoàn thành để việc đi lại của người dân thuận lợi hơn.

Sau khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng ùn tắc kéo dài tại khu vực đầu cầu phía Bắc cầu Thăng Long, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội đã phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường phân luồng, hướng dẫn phương tiện, ông Đàm Quang Bảo, Giám đốc Ban cho biết.

Lực lượng CSGT cùng nhân viên tuần đường được tăng cường tại khu vực cầu Thăng Long, trực tiếp hướng dẫn, điều tiết phương tiện, góp phần hạn chế ùn ứ trong giờ cao điểm.

Nhiều phương án tổ chức giao thông được Sở Xây dựng Hà Nội ban hành nhằm điều tiết dòng xe, hạn chế ùn ứ tại khu vực thi công trạm cân tự động trên cầu Thăng Long.

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội, sau khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng ùn tắc, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường nhân lực phân luồng, hướng dẫn phương tiện qua khu vực. Nhờ đó, giao thông đã cải thiện so với thời điểm trước. Ùn ứ vẫn xuất hiện vào giờ cao điểm, song chủ yếu mang tính cục bộ; các phương tiện di chuyển chậm nhưng cơ bản ổn định theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Chủ đầu tư và nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trạm cân tự động vào ngày 31/10/2026. Trong thời gian này, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm, kịp thời phát hiện bất cập và điều chỉnh phương án tổ chức giao thông phù hợp với lưu lượng phương tiện thực tế.