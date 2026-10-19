Hà Nội: Cầu Thăng Long sửa chữa ban đêm, giao thông được tổ chức thế nào?

Từ ngày 22/10 đến 15/12/2026, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Thăng Long để thi công sửa chữa khe co giãn phía Bắc cầu và thảm bê tông nhựa mặt cầu. Hoạt động thi công được thực hiện trong khung giờ từ 22h - 5h sáng hôm sau.

Sở Xây dựng Hà Nội phân luồng giao thông cầu Thăng Long phục vụ thi công sửa chữa khe co giãn.

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, trong quá trình thi công, lực lượng chức năng sẽ rào chắn một nửa mặt đường trên mỗi chiều lưu thông, tổ chức phân luồng cục bộ để các phương tiện di chuyển qua phần đường còn lại.

Việc thi công được triển khai trên làn đường cùng chiều với làn đang thi công trạm cân tải trọng trước đó. Sau khi hoàn thành từng phần và bảo đảm điều kiện an toàn, đơn vị thi công sẽ di chuyển rào chắn sang nửa mặt đường còn lại để tiếp tục thực hiện các hạng mục.

Để bảo đảm an toàn giao thông, Sở Xây dựng yêu cầu bố trí hệ thống biển báo từ xa tại các vị trí cách công trường 500m, 100m và 50m; lắp đặt đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm và bố trí nhân lực hướng dẫn, điều tiết phương tiện tại khu vực thi công.

Đối với các vị trí khe co giãn, mặt đường phải được hoàn trả trước 5h sáng bằng tấm thép cố định chắc chắn, bảo đảm khả năng chịu tải và chống trơn trượt, phục vụ phương tiện lưu thông an toàn.

Các đơn vị chức năng sẽ phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng từ xa và tại chỗ, đồng thời bố trí lực lượng ứng trực ở hai đầu cầu để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Các điểm dừng chờ xe buýt bị ảnh hưởng cũng sẽ được điều chỉnh phù hợp.

Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông chú ý hệ thống biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động điều chỉnh lộ trình khi qua cầu Thăng Long trong thời gian thi công.