Hà Nội: Cầu Nhật Tân đông nghẹt sau khi tạm tháo biển báo khoảng cách

Sáng nay (28/9), ghi nhận của PV Báo Xây dựng, lượng phương tiện qua cầu Nhật Tân vẫn đông, dòng xe di chuyển chậm, có thời điểm ùn cục bộ sau khi hệ thống biển báo khoảng cách an toàn được tạm thời tháo dỡ.

Phương tiện lưu thông trên cầu Nhật Tân theo cả hai chiều khá đông, đặc biệt tại khu vực đường dẫn lên, xuống cầu.Tình trạng giao thông đông, chậm cũng xuất hiện trên một số tuyến đường kết nối với cầu Nhật Tân. Tuy nhiên, các phương tiện vẫn có thể di chuyển, chưa xảy ra ùn tắc kéo dài trên toàn tuyến.

Anh Đỗ Hữu Quang - tài xế thường xuyên di chuyển qua cầu Nhật Tân chia sẻ: " Hôm nay giao thông qua cầu vẫn ùn ứ, di chuyển chậm nhưng không gặp cảnh ùn tắc kéo dài phải chờ đến 1,2 tiếng như mấy ngày trước còn biển nhắc khoảng cách. Việc tạm dỡ biển báo giúp người điều khiển phương tiện không còn phải chú ý đến các mốc khoảng cách được đặt dọc tuyến".

Chị Phạm Thu Hương làm ở sân bay Nội Bài thường xuyên di chuyển qua cầu Nhật Tân để về trên đường Phạm Hùng cho biết: "Trong mấy ngày qua chị và hàng nghìn người tham gia giao thông di chuyển qua đều gặp ùn tắc kéo dài bất kể giờ thấp điểm. Hôm nay di chuyển qua vẫn gặp ùn tắc có thể do đang thi công trạm cân khu vực cầu Thăng Long nên lưu lượng đổ dồn về đây, cũng có thể người tham gia giao thông vẫn phải cảnh giác khi lưu thông dẫn đến việc di chuyển qua còn khó khăn".

Người dân di chuyển khó khăn qua cầu Nhật Tân.

Trước đó, từ ngày 27/9, Hà Nội bắt đầu thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân. Phương án bao gồm điều chỉnh tốc độ tối đa tại một số làn ô tô, đồng thời bổ sung hệ thống biển báo và vạch sơn nhằm giúp người điều khiển phương tiện nhận biết, duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước.Các mốc khoảng cách được bố trí gồm 0m, 50m, 100m, 150m và 200m, kết hợp với vạch sơn trên mặt đường để hỗ trợ tài xế ước lượng cự ly giữa các phương tiện. Đây là giải pháp cảnh báo, phòng ngừa nguy cơ va chạm liên hoàn, không phải căn cứ để xử phạt người điều khiển phương tiện.Tuy nhiên, trong những ngày đầu triển khai, tình trạng phương tiện di chuyển chậm, dồn ứ đã xuất hiện trên cầu Nhật Tân và các tuyến đường dẫn.

Theo cơ quan chức năng, một trong những nguyên nhân là lượng phương tiện dồn về cầu Nhật Tân tăng do một số phương tiện bị hạn chế lưu thông qua cầu Thăng Long để phục vụ thi công.

Một số thời điểm trong các làn ô tô đông đúc phương tiện lưu thông, làn xe máy lại thông thoáng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi dỡ biển báo khoảng cách, cơ quan này cùng với phía CSGT sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông trên tuyến và hướng dẫn phân luồng cho người tham gia giao thông.