Hà Nội: Cầu Nhật Tân có thêm biển báo giữ khoảng cách an toàn, vạch kẻ chia cự ly

Những ngày qua, người dân lưu thông qua cầu Nhật Tân (TP Hà Nội) ghi nhận tuyến đường trên cầu xuất hiện hàng loạt biển báo nhắc giữ khoảng cách an toàn theo cự ly mỗi 50m. Hệ thống biển báo theo quy chuẩn về báo hiệu đường bộ được bố trí sát thành cầu, cạnh làn đường dành cho mô tô, xe gắn máy.

Cùng đó, nhiều vạch xác định khoảng cách xe trên đường cũng được kẻ trên mặt cầu để giúp người lái xe nhận biết việc giữ cự ly an toàn theo quy định với xe chạy liền trước.

Trước đó, từ đầu tháng 9, lực lượng CSGT phối hợp với đơn vị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội đã tiến hành khảo sát thực địa tại cầu Nhật Tân, thống nhất phương án điều chỉnh hạ tầng nhằm phòng ngừa tai nạn liên hoàn và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Các đơn vị đã đánh giá toàn diện hạ tầng và tình hình lưu thông trên cầu Nhật Tân. Qua đó, liên ngành thống nhất giải pháp bổ sung hệ thống biển cảnh báo và xem xét điều chỉnh lại một số phương án trên từng làn xe.

Cầu Nhật Tân là trục giao thông huyết mạch kết nối nội thành với các vùng ven, các tuyến quốc lộ đi phía Bắc. Đặc biệt, đây là tuyến đường dẫn tới sân bay quốc tế Nội Bài. Do đó, mật độ giao thông qua cầu luôn ở mức cao.

Thời gian qua, khu vực này xảy ra các vụ tai nạn giao thông xuất phát từ nguyên nhân tài xế thiếu chú ý quan sát, vi phạm tốc độ hoặc không duy trì khoảng cách an toàn. Do đó, việc khẩn trương tổ chức lại giao thông được kỳ vọng giúp phòng ngừa từ sớm các vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu.

Khi phương án tổ chức giao thông mới chính thức áp dụng, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, tuyên truyền và hướng dẫn người dân chấp hành. CSGT cũng tăng cường khai thác hệ thống camera Al để phát hiện, xử phạt nguội các trường hợp vi phạm giao thông trên cầu.

Trước đó, khu vực này đã có một số vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra khiến hàng loạt ô tô bị hư hỏng.