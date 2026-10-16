Hà Nội cắt tỉa hoa sữa, nhiều người tranh thủ nhặt mang về cắm

Từ sáng 16/10, các đơn vị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội triển khai cắt tỉa cây hoa sữa trên nhiều tuyến phố nhằm giảm mật độ hoa nở, hạn chế mùi hương nồng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Hoạt động thu hút sự chú ý của người đi đường, trong đó có người tranh thủ nhặt những cành hoa còn đẹp mang về cắm.

Ghi nhận trên phố Trung Hòa, công nhân sử dụng xe nâng chuyên dụng để tiếp cận tán cây, cắt bỏ bớt những chùm hoa đang nở rộ. Theo ghi nhận, 139 cây hoa sữa trên tuyến phố này được Công ty Cổ phần Xây dựng Đông Đô thực hiện cắt tỉa.

Tại phố Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai, công nhân cũng triển khai công việc tương tự với 170 cây hoa sữa. Những cành có nhiều hoa, tán hoa nở dày được loại bỏ bớt nhằm giảm lượng hoa trên cây trong thời điểm vào mùa nở rộ.

Công việc được thực hiện theo quy trình kỹ thuật, hạn chế triển khai vào giờ cao điểm để giảm ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Thay vì chặt bỏ cây, các đơn vị tiến hành cắt tỉa những chùm hoa, cành phù hợp để giảm mật độ hoa nở trên từng tuyến phố.

Việc cắt tỉa diễn ra trong bối cảnh mùi hoa sữa vào mùa nở rộ gây ra những ý kiến khác nhau. Với nhiều người, hương hoa sữa là nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội, gắn với ký ức và cảnh sắc đô thị. Tuy nhiên, khi cây được trồng với mật độ dày, mùi hương đậm có thể gây cảm giác khó chịu cho những người sống và làm việc gần khu vực này.

Ông Vũ Trung Hải, 68 tuổi, cho biết hoa sữa nở dày khiến mùi hương trở nên quá nồng vào mỗi mùa. Theo ông, mùi hoa theo gió bay vào nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân trên tuyến phố; thậm chí, có người xuất hiện biểu hiện dị ứng.

Đồng tình với việc cắt tỉa, ông Hải cho rằng đây là giải pháp cần thiết để giảm bớt ảnh hưởng từ mùi hoa sữa. Tuy nhiên, ông cũng đề xuất cơ quan chức năng nghiên cứu đánh chuyển một số cây đến những tuyến phố có không gian phù hợp hơn, thay vì chỉ xử lý lượng hoa vào mùa nở rộ. Theo ông, cách làm này có thể vừa giữ được cây xanh, vừa hạn chế tình trạng mùi hoa tập trung quá nhiều tại khu dân cư.

Trong lúc công nhân cắt tỉa, một số người dân dừng lại quan sát, nhặt những cành hoa còn đẹp mang về cắm. Hình ảnh này cho thấy hoa sữa vẫn có sức gợi nhớ đối với một bộ phận người Hà Nội, dù mùi hương của loài cây này cũng gây ra không ít ý kiến trái chiều.

Bà Thanh Huyền chia sẻ, hoa sữa có hương thơm đặc trưng, gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội. Khi thấy những cành hoa đẹp bị cắt bỏ, bà cảm thấy tiếc nên nhặt một số cành mang về cắm trong nhà.

Tương tự, chị Cẩm Tú cho biết khá bất ngờ khi chứng kiến công nhân cắt tỉa hoa sữa trên phố. Theo chị, hoa sữa không chỉ có mùi hương riêng mà còn là hình ảnh quen thuộc của mùa thu Hà Nội. Vì vậy, chị tranh thủ chọn những cành hoa đẹp để mang về trang trí nhà cửa.

Từ những ý kiến ghi nhận tại hiện trường, có thể thấy người dân có những cảm nhận khác nhau về hoa sữa. Với người yêu thích loài hoa này, hương hoa gắn với ký ức và nét riêng của Hà Nội. Trong khi đó, những hộ sống sát các hàng cây có mật độ dày lại mong muốn mùi hương được giảm bớt để không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để vừa duy trì cây xanh đô thị, giữ nét đặc trưng của hoa sữa, vừa bảo đảm môi trường sống phù hợp cho người dân. Việc lựa chọn vị trí trồng, mật độ cây và phương án chăm sóc cần được cân nhắc theo đặc điểm từng tuyến phố, khu dân cư.

Hình ảnh cắt tỉa hoa sữa tại Hà Nội:

Từ sáng 16/10, Hà Nội bắt đầu cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa để giảm mùi hương. (Ảnh Minh Đức)

Các đơn vị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội triển khai cắt tỉa hoa sữa trên nhiều tuyến phố. (Ảnh Minh Đức)

Việc cắt tỉa hoa sữa ở Hà Nội nhận được sự quan tâm của người dân. (Ảnh Minh Đức)

Việc cắt tỉa hoa sữa tại Hà Nội nhận nhiều ý kiến trái chiều: người đồng tình vì mùi hương quá nồng, người tiếc nuối bởi nét đặc trưng của mùa thu Thủ đô. (Ảnh Minh Đức)

Một số người dân tranh thủ nhặt những cành hoa đẹp mang về cắm. (Ảnh Minh Đức)

Đa phần người dân cho rằng hoa sữa có hương thơm đặc trưng khi thoang thoảng, nhưng nếu quá nồng, dày đặc thì lại gây cảm giác khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. (Ảnh Minh Đức)

Trong lúc công nhân cắt tỉa hoa sữa, nhiều người dân dừng lại chụp ảnh, nhặt hoa mang về. (Ảnh Minh Đức)

Hoa sữa là nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội, nhưng khi hương thơm quá nồng, nhiều người dân mong muốn thành phố có giải pháp phù hợp. (Ảnh Minh Đức)

Trước đó, ngày 14/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng giao Sở Xây dựng phối hợp với các phường, xã rà soát những tuyến phố, khu dân cư có mật độ hoa sữa cao. Thành phố yêu cầu nghiên cứu phương án dịch chuyển một phần cây đến vị trí phù hợp, đồng thời trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế. Việc triển khai hướng đến cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe người dân và giữ gìn nét đặc trưng của hoa sữa Hà Nội. Sau đợt cắt tỉa, hiệu quả giảm mùi hương tại các khu vực có mật độ hoa sữa cao sẽ cần được theo dõi, đánh giá. Về lâu dài, việc rà soát mật độ và bố trí cây xanh phù hợp với không gian đô thị là yếu tố quan trọng để hài hòa giữa nhu cầu cải thiện môi trường sống và mong muốn gìn giữ cảnh quan quen thuộc của thành phố.