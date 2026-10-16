Hà Nội cắt tỉa hoa sữa, giảm mùi nồng gây khó chịu

Hoa sữa nở rộ ở Hà Nội những ngày qua.

Bắt đầu từ hôm nay (16/10) đến 20/10, Công ty Cây xanh Hà Nội và một số đơn vị chuyên môn bắt đầu tiến hành cắt tỉa 992 cây hoa sữa tại 13 tuyến đường, phố nhằm giảm mùi hương nồng.

Cụ thể, trên phố Hồ Tùng Mậu có 179 cây cần phải cắt tỉa, chiếm số lượng nhiều nhất, kế đến là Lê Thanh Nghị 170 cây, Trung Hòa 139 cây, Lê Quang Đạo 125 cây, KĐT Trung Hòa - Nhân Chính 99 cây, Tân Mai 98 cây, Nguyễn Duy Trinh 80 cây.

Các phố Đào Tấn, Kim Mã, Nguyên Hồng, Trần Phú (Hà Đông), Quang Trung (Hà Đông), Hoàng Như Tiếp được cắt tỉa từ 22 đến 65 cây.

Những tuyến phố trên có mật độ cây hoa sữa dày, khoảng cách trồng không hợp lý, cây nằm sát nhà dân và từng bị người dân kiến nghị xử lý do mùi hương nồng gây khó chịu, ảnh hưởng cuộc sống.

Ghi nhận của PV Báo Công an nhân dân trên phố Lê Quang Đạo sáng 16/10, xe nâng chuyên dụng đưa nhân công lên cao cắt tỉa những chùm hoa ở nơi mật độ dày, thường là vạt cây hứng nhiều nắng.

Cành cắt dài 30-50 cm, đảm bảo không tiếp tục phát triển, kết bông trong mùa hoa năm nay.

Bà Lan (trú tại phường Từ Liêm) cho biết, khu vực này được trồng ken đặc cây hoa sữa, mặc dù cây tỏa bóng mát nhưng cứ tới mùa hoa nở là bà cảm thấy rất khó chịu.

"Các cây được trồng san sát nhau, lại đồng loạt ra hoa cùng một thời điểm, mùi rất nồng, hắc. Cá nhân tôi cho rằng, việc cắt tỉa cần phải thực hiện thường xuyên trước và trong mùa hoa nở để hạn chế bớt mùi. Ngoài ra, tôi cũng mong thành phố lưu tâm tới việc chuyển bớt cây ra chỗ khác", bà Lan chia sẻ.

Ông Thắng (trú tại phường Từ Liêm) cho biết, bản thân rất ủng hộ cách làm này của thành phố. Việc cắt tỉa cành hoa như thế này vẫn đảm bảo duy trì cây xanh tại tuyến đường này, vừa hạn chế bớt mùi hoa gây ảnh hưởng tới người dân.

Những ngày gần đây, tình trạng hoa sữa nở rộ, tỏa mùi hương nồng nặc tiếp tục nhận được nhiều phản ánh từ người dân. Tại một khu chung cư, do mùi hoa quá nồng, người dân thậm chí đã phải sử dụng vòi cứu hỏa để phun rụng hoa, giảm bớt mùi hương phát tán.

Hoa sữa từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc, gắn với mùa thu Hà Nội. Tuy nhiên, tại những tuyến đường có mật độ cây quá dày, khi hoa đồng loạt nở, mùi hương đậm đặc có thể gây khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Việc cắt tỉa hoa tại các khu vực này được kỳ vọng góp phần giảm bớt mùi hương, đồng thời vẫn duy trì hệ thống cây xanh đô thị.