Hà Nội cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa, người dân tranh thủ nhặt hoa mang về cắm

Sáng 16/10, các đơn vị chuyên môn cùng công nhân cây xanh Hà Nội triển khai cắt tỉa hoa sữa tại nhiều tuyến đường, phố có mật độ cây dày, hoa nở rộ và tỏa hương nồng.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, tại phố Trung Hòa, khoảng 9h, công nhân sử dụng xe nâng chuyên dụng để tiếp cận các cành cây trên cao, cắt bỏ những chùm hoa tập trung dày đặc. Hai hàng cây hoa sữa dọc tuyến phố đang vào thời điểm nở rộ, khiến mùi hương lan tỏa trong không khí.

Lực lượng công nhân cũng huy động xe chuyên dụng để cắt tỉa hoa sữa tại những vị trí có mật độ hoa lớn.

Các cành hoa được cắt thành đoạn dài khoảng 20-40 cm, hạn chế khả năng tiếp tục phát triển và kết hoa trong mùa hoa năm nay.

Sau khi cắt tỉa, các chùm hoa và cành cây được tập kết để thu gom. Xe vệ sinh môi trường được điều động nhằm bảo đảm đường phố sạch sẽ, không để cành lá rơi vãi gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Theo thống kê, đợt này Hà Nội tiến hành cắt tỉa 992 cây hoa sữa trên 13 tuyến đường, phố. Trong đó, đường Hồ Tùng Mậu có số lượng cây cần xử lý nhiều nhất với 179 cây, tiếp đến là phố Lê Thanh Nghị với 170 cây, phố Trung Hòa với 139 cây và đường Lê Quang Đạo với 125 cây.

Tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính có 99 cây được cắt tỉa, đường Tân Mai có 98 cây và đường Nguyễn Duy Trinh có 80 cây. Các tuyến phố Trần Phú, Quang Trung thuộc phường Hà Đông, Đào Tấn, Kim Mã, Nguyên Hồng và Hoàng Như Tiếp cũng nằm trong kế hoạch triển khai.

Việc cắt tỉa được thực hiện sau khi nhiều người dân phản ánh tình trạng hoa sữa nở rộ, tỏa mùi hương nồng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đặc biệt tại những khu vực có nhiều cây trồng sát nhà ở và khu dân cư.

Bên cạnh hoạt động cắt tỉa, hình ảnh một số người dân dừng xe, nhặt những chùm hoa sữa vừa được công nhân cắt xuống cũng thu hút sự chú ý.

Chia sẻ với PV Báo Đại Đoàn Kết, chị N.P.H, một người dân tại Hà Nội cho biết, chị yêu thích mùi hương hoa sữa bởi đây là nét đặc trưng của Thủ đô mỗi độ thu về. Vì vậy, khi thấy công nhân cắt tỉa hoa, chị cảm thấy tiếc và tranh thủ nhặt một ít mang về nhà cắm.

Sự việc cho thấy hoa sữa vẫn nhận được những tình cảm trái chiều từ người dân Hà Nội. Với người yêu thích, mùi hương hoa sữa gợi nhớ mùa thu và nét riêng của phố phường. Tuy nhiên, khi hoa nở đồng loạt với mật độ dày, hương thơm quá nồng lại có thể gây cảm giác khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa, phân bố trên nhiều tuyến đường và trong các khu đô thị. Việc cắt tỉa lần này tập trung vào những khu vực có mật độ hoa sữa lớn, nhằm giảm lượng hoa nở và hạn chế mùi hương nồng trong thời điểm cây vào mùa.