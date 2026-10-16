Hà Nội cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa

Sáng 16/10, các đơn vị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội triển khai cắt tỉa cây hoa sữa trên nhiều tuyến đường có mật độ trồng dày, nhằm giảm lượng hoa, hạn chế mùi hương quá nồng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Theo kế hoạch, gần 1.000 cây hoa sữa trên 13 tuyến đường được cắt tỉa trong đợt này. Đường Hồ Tùng Mậu có số cây cần cắt tỉa nhiều nhất, với gần 180 cây, tiếp đến là phố Lê Thanh Nghị với 170 cây, Trung Hòa với 140 cây và Lê Quang Đạo với 125 cây. Các tuyến còn lại có từ 22 đến 65 cây cần cắt tỉa mỗi tuyến.

Trên đường Hồ Tùng Mậu, công việc bắt đầu từ khoảng 6h, do Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cùng các đơn vị chuyên môn thực hiện. Mỗi tổ công tác gồm khoảng 5-6 người, phối hợp cắt tỉa cành và thu gom cành, lá, hoa rơi xuống.

Tại các vị trí thi công gần lòng đường, nhân sự được bố trí hướng dẫn giao thông, nhắc người dân tránh khu vực bên dưới tán cây đang cắt tỉa. Sau khi hoàn thành, công nhân thu gom cành, lá và hoa, quét dọn khu vực thi công.

Vào mùa hoa sữa nở rộ, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập trong mùi hương đặc trưng. Với một số người, hương hoa gắn liền với mùa thu, nhưng với những hộ dân sống sát hàng cây, mùi quá nồng có thể gây khó chịu, nhất là ở những nơi cây được trồng dày.

Trên phố Trung Hòa, những tán hoa sữa nở rộ thu hút người đi đường. Một số người dừng xe bên vỉa hè, chụp ảnh dưới tán cây để lưu lại khoảnh khắc mùa thu Hà Nội.

Đến 14h cùng ngày, công nhân tiếp tục cắt tỉa hoa sữa trên đường Lê Quang Đạo. Cành, lá sau khi được hạ xuống được thu gom để bảo đảm vệ sinh khu vực.

Trong lúc công nhân cắt tỉa, một số người dân chọn những cành còn nguyên lá, nhiều chùm hoa để mang về trang trí. Bà Lê Thị Nhung (phường Yên Hòa) cho biết yêu thích mùi hương hoa sữa vì gợi nhớ mùa thu Hà Nội. “Mỗi lần ngửi thấy mùi là tôi nghĩ ngay về mùa thu. Chỉ có vào thu thì mới có mùi hương rất đặc trưng này”, bà Nhung nói.

Hà Nội dự kiến nghiên cứu phương án di chuyển một phần cây hoa sữa đến những vị trí phù hợp, đồng thời trồng bổ sung các loài cây khác để thay thế.