Hà Nội cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa

Lực lượng chức năng sử dụng xe nâng chuyên dụng để cắt tỉa hoa sữa. (Ảnh: Lê Khánh)

Ngày 16/10, thực hiện chỉ đạo của Sở Xây dựng Hà Nội, các đơn vị chức năng bắt đầu thực hiện cắt, tỉa gần 1.000 cây hoa sữa tại 13 tuyến phố trên địa bàn thành phố.

Hoa sữa là loài cây gắn bó với người dân Hà Nội từ nhiều năm nay. Hình ảnh, hương thơm của hoa sữa đã đi vào thi ca.

Hà Nội đang trong mùa hoa sữa nở rộ. Tuy nhiên, ở một số tuyến phố, mật độ hoa sữa quá dày khiến mùi hương trở nên quá đậm đặc, không ít người dân cảm thấy phiền hà.

Nhiều người cho rằng mùi hương quá nồng khiến họ thấy nhức đầu. Một số nơi người dân phải đóng cửa để hạn chế mùi hoa sữa, thậm chí, người dân còn dùng vòi nước xịt cho hoa sữa rụng bớt.

Trước phản ảnh của người dân, Sở Xây dựng Hà Nội đã rà soát những tuyến phố trồng hoa sữa quá dày đặc, hoa nở rộ để cắt tỉa. Lực lượng chức năng đã dùng xe nâng chuyên dụng tỉa bớt hoa của những cây này.

Trong đợt cắt tỉa này, những tuyến phố có nhiều cây hoa sữa phải cắt tỉa gồm: Đường Hồ Tùng Mậu có số lượng cây cần xử lý nhiều nhất với 179 cây, tiếp đến là phố Lê Thanh Nghị với 170 cây, phố Trung Hòa với 139 cây và đường Lê Quang Đạo với 125 cây…

Hiện việc xử lý hoa sữa đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau.

Một số người đề xuất đơn vị chức năng cần đánh chuyển cây hoa sữa trên những tuyến phố trồng mật độ dày đặc để hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.