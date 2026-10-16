Hà Nội cắt tỉa đồng loạt 992 cây hoa sữa trên 13 tuyến phố

Sau chỉ đạo của lãnh đạo Tp.Hà Nội về việc rà soát, nghiên cứu dịch chuyển mật độ cây hoa sữa ở những khu vực quá dày đặc, từ ngày 16/10, lực lượng chức năng bắt đầu cắt tỉa các chùm hoa tại một số vị trí có mật độ cây hoa sữa dày đặc, ảnh hưởng đến người dân.

Theo kế hoạch dự kiến, trong đợt này, lực lượng chức năng sẽ cắt tỉa chùm hoa của gần 1.000 cây hoa sữa. Việc cắt tỉa được thực hiện đúng quy trình, ngoài giờ cao điểm để giảm ảnh hưởng giao thông.

Hoa sữa là một trong những nét đặc trưng của mùa Thu Hà Nội, góp phần tạo nên bản sắc đô thị Thủ đô. Tuy nhiên, tại một số tuyến phố, việc trồng hoa sữa với mật độ dày đã gây mùi hương quá nồng vào mùa hoa nở, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và chất lượng môi trường sống của người dân.

Tán cây hoa sữa sau khi được cắt tỉa trở nên thông thoáng, gọn gàng hơn, mật độ chùm hoa trên cành giảm đáng kể. Ảnh: Báo Xây Dựng.

Theo thống kê, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 14.400 cây hoa sữa phân bổ trên nhiều tuyến đường và khu đô thị.

Các tuyến phố và đường tại Hà Nội ghi nhận có trồng cây hoa sữa gồm: Nguyễn Du, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Trung Kính, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Mễ Trì, Hồ Tùng Mậu, Quán Thánh, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Quang Trung, Thụy Khuê, Cửa Bắc, Lạc Long Quân, Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo và Hoàng Quốc Việt...

Sáng 16/10, Công ty Cây xanh Hà Nội cùng các đơn vị chuyên môn tiến hành cắt tỉa 992 cây hoa sữa trên 13 tuyến đường, phố nhằm giảm mùi hương nồng, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Theo thống kê, trong số 13 tuyến đường, phố ở Hà Nội được triển khai cắt tỉa, đường Hồ Tùng Mậu có số lượng cây nhiều nhất với 179 cây, tiếp đến là phố Lê Thanh Nghị với 170 cây, phố Trung Hòa với 139 cây và đường Lê Quang Đạo với 125 cây.

Tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, lực lượng chức năng tiến hành cắt tỉa 99 cây; phố Tân Mai có 98 cây, đường Nguyễn Duy Trinh có 80 cây. Các tuyến phố Trần Phú, Quang Trung (phường Hà Đông), Đào Tấn, Kim Mã, Nguyên Hồng và Hoàng Như Tiếp được cắt tỉa từ 22-65 cây.

Ngày 15/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ triển khai các biện pháp điều chỉnh mật độ cây hoa sữa, ưu tiên những tuyến phố, khu dân cư có mật độ dày, gần nhà ở, trường học, bệnh viện và nơi người dân phản ánh về mùi hương. Trước mắt, các đơn vị sẽ rà soát thực tế, nghiên cứu cắt tỉa chùm hoa tại những vị trí cần thiết, đồng thời ưu tiên xử lý các khu vực có cây trồng quá dày, sát nhà dân. Về lâu dài, Hà Nội sẽ khảo sát, thống kê hiện trạng để xây dựng phương án điều chỉnh mật độ theo từng tuyến phố, khu vực; nghiên cứu thay thế hoặc trồng bổ sung các loài cây phù hợp. Việc triển khai phải có căn cứ, tránh làm đồng loạt gây ảnh hưởng đến cảnh quan và hệ thống cây xanh hiện có.