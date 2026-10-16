Hà Nội cắt tỉa 992 cây hoa sữa trên 13 tuyến đường

Theo thống kê, trong số 13 tuyến đường, phố ở Hà Nội được triển khai cắt tỉa, đường Hồ Tùng Mậu có số lượng cây nhiều nhất với 179 cây, tiếp đến là phố Lê Thanh Nghị với 170 cây, phố Trung Hòa với 139 cây và đường Lê Quang Đạo với 125 cây.

Hoa sữa được trồng 2 bên đường phố Trung Hoà

Tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, lực lượng chức năng tiến hành cắt tỉa 99 cây; phố Tân Mai có 98 cây, đường Nguyễn Duy Trinh có 80 cây. Các tuyến phố Trần Phú, Quang Trung (phường Hà Đông), Đào Tấn, Kim Mã, Nguyên Hồng và Hoàng Như Tiếp được cắt tỉa từ 22-65 cây.

Trước đó, nhiều người dân phản ánh tình trạng hoa sữa nở rộ, tỏa mùi hương nồng nặc, gây khó chịu và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Trước thực tế này, việc cắt tỉa được triển khai tại những tuyến đường có mật độ cây hoa sữa dày đặc.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 10h30' sáng 16/10, tại phố Trung Hòa, các đơn vị chuyên môn sử dụng xe nâng chuyên dụng đưa công nhân lên cao, cắt tỉa những chùm hoa sữa tại các vị trí có mật độ dày.

Công nhân thực hiện cắt tỉa những chùm hoa sữa tại các vị trí có mật độ dày.

Việc tỉa cành hoa nhằm làm giảm mùi hương quá nồng tại khu vực phố Trung Hoà.

Nhiều cành hoa sữa nở rộ, sát nhà dân được tỉa gọn.

Sau khi cắt, các chùm hoa và cành cây được thu gom, cho vào những bao tải lớn.

Số hoa sữa này được cẩu lên xe chuyên dụng để vận chuyển đi, bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đường phố.

Tại phố Kim Mã, một trong những tuyến đường có nhiều cây hoa sữa, sáng nay (16/10) lực lượng chức năng cũng đã huy động xe chuyên dụng để cắt tỉa.

Công nhân tập trung xử lý những vị trí cây có nhiều hoa, cành vươn dày, nhằm giảm lượng hoa đang nở và hạn chế mùi hương lan tỏa.

Các cành được cắt có chiều dài khoảng 20-40cm. Công việc được thực hiện trực tiếp trên tán cây, tập trung vào những chùm hoa tại các vị trí cần xử lý.