Hà Nội cắt tỉa 992 cây hoa sữa trên 13 tuyến đường
Sáng 16/10, Công ty Cây xanh Hà Nội cùng các đơn vị chuyên môn tiến hành cắt tỉa 992 cây hoa sữa trên 13 tuyến đường, phố nhằm giảm mùi hương nồng, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Theo thống kê, trong số 13 tuyến đường, phố ở Hà Nội được triển khai cắt tỉa, đường Hồ Tùng Mậu có số lượng cây nhiều nhất với 179 cây, tiếp đến là phố Lê Thanh Nghị với 170 cây, phố Trung Hòa với 139 cây và đường Lê Quang Đạo với 125 cây.
Tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, lực lượng chức năng tiến hành cắt tỉa 99 cây; phố Tân Mai có 98 cây, đường Nguyễn Duy Trinh có 80 cây. Các tuyến phố Trần Phú, Quang Trung (phường Hà Đông), Đào Tấn, Kim Mã, Nguyên Hồng và Hoàng Như Tiếp được cắt tỉa từ 22-65 cây.
Trước đó, nhiều người dân phản ánh tình trạng hoa sữa nở rộ, tỏa mùi hương nồng nặc, gây khó chịu và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Trước thực tế này, việc cắt tỉa được triển khai tại những tuyến đường có mật độ cây hoa sữa dày đặc.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-noi-cat-tia-992-cay-hoa-sua-tren-13-tuyen-duong-post364164.html