Hà Nội: Cắt giảm 667 thủ tục, đề xuất bãi bỏ thêm 194 thủ tục
Sáng 10/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo chuyên đề về một số nội dung liên quan đến công tác cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; triển khai thí điểm Mô hình Trạm Công dân số trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số công việc trọng tâm của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-cat-giam-667-thu-tuc-de-xuat-bai-bo-them-194-thu-tuc-24626111019232104.htm