Hà Nội: Cấp bách xử lý sạt lở nhà văn hóa Phú Nhiêu

8 hộ dân bị ảnh hưởng

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài, tại khu vực nhà văn hóa Phú Nhiêu đã xảy ra sạt lở và xuất hiện các dấu hiệu mất ổn định. Sự cố tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình và khu vực dân cư lân cận.

Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận xảy ra sạt lở làm đổ, hư hỏng khoảng 20 m tường bao, chiều cao khoảng 3 m đến 4 m; ảnh hưởng khoảng 60 m2 sân nhà văn hóa. Một số đoạn tường bao còn lại xuất hiện vết nứt, dấu hiệu mất ổn định và có nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Khu vực sạt lở tại nhà văn hoá Phú Nhiêu (thôn Trung Hà, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội). Ảnh: Tùng Nguyễn

Tiếp tục những ngày qua, mưa kéo dài khiến phía trong nhà văn hóa Phú Nhiêu xuất hiện 2 vết nứt thẳng đứng trên tường từ nền gạch lên, có chiều dài khoảng 80 cm và 150 cm.

Đáng lo ngại, hiện có 8 hộ gia đình sinh sống quanh khu vực nhà văn hoá Phú Nhiêu, có nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở. Cụ thể là các hộ ông, bà: Đoàn Ngọc An, Chu Thị Dung, Ngô Thị Thúy, Đỗ Sinh Vườn, Hoàng Thị Ngân, Đoàn Xuân Bình, Đỗ Thị Mộc và Vũ Thị Hiến.

Ông Đoàn Xuân Bình cho biết, gia đình đã sinh sống lâu năm, ổn định lâu dài nên sạt lở xảy ra đã trực tiếp đe dọa đến các chuồng, trại chăn nuôi, nhà ở gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của gia đình ông cũng như các hộ dân khác.

Nếu thời tiết bất lợi, mưa lớn kéo dài trong thời gian sắp tới, sự cố sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi sạt trượt do hệ thống thoát nước sân nhà văn hóa Phú Nhiêu chưa đồng bộ, đất ngấm nước lâu ngày gây hiện tượng bão hòa, và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn đến tính mạng và tài sản người dân.

Nghiên cứu thực hiện dự án khẩn cấp

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Vật Lại Trình Mạnh Tuấn, ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND xã đã chỉ đạo khoanh vùng khu vực sạt lở, giăng dây và đặt biển cảnh báo nguy hiểm.

Chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân thôn Trung Hà không đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở. Tạm thời không tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại nhà văn hóa Phú Nhiêu để bảo đảm an toàn.

Nhà văn hoá Phú Nhiêu đang bị sạt lở nghiêm trọng nhiều hạng mục. Ảnh: Tùng Nguyễn

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, vừa qua đơn vị đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các chuyên gia lĩnh vực địa chất khoáng sản và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực tế hiện trạng vị trí sạt lở và các vị trí xung quanh nhà văn hóa Phú Nhiêu.

Qua khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng, các thành viên đoàn kiểm tra đại diện cho các sở ngành, các chuyên gia lĩnh vực chuyên ngành đã thống nhất đề nghị UBND xã Vật Lại nghiên cứu, đề xuất triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống sạt lở trên địa bàn xã.

Trước diễn biến sạt lở nhà văn hoá Phú Nhiêu, căn cứ đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký ban hành Quyết định số 5184/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sạt lở nhà văn hóa Phú Nhiêu.

Chủ tịch UBND xã Vật Lại Nguyễn Đức Anh cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của thành phố, chính quyền địa phương đang giao Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng nghiên cứu, đề xuất áp dụng các biện pháp phi công trình và công trình khẩn cấp để ứng phó, khắc phục hậu quả.

Việc triển khai các biện pháp khẩn cấp cần đảm bảo theo đúng thẩm quyền, tuân thủ trình tự, thủ tục thực hiện dự án, công trình khẩn cấp, lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định của pháp luật và Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND ngày 2-6-2026 của HĐND thành phố Hà Nội.

“Trên cơ sở đề xuất của UBND xã Vật Lại và ý kiến của các cơ quan chuyên ngành, Sở Tài chính rà soát nhu cầu kinh phí thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả sạt lở; căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu UBND thành phố Hà Nội xem xét, bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và các quy định có liên quan; hướng dẫn UBND xã Vật Lại quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định”.

Theo Quyết định số 5184/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội.