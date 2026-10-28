Hà Nội: Cảnh sát xử lý nhiều điểm trông giữ xe vi phạm, để ô tô chiếm vỉa hè

Ngày 28/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 3 vừa phối hợp với Công an phường Kim Liên kiểm tra, xử lý 7 trường hợp vi phạm dừng, đỗ xe trên tuyến phố Hồ Đắc Di.

Các phương tiện bị xử lý ven phố Hồ Đắc Di.

Các trường hợp nêu trên được phát hiện trong quá trình lực lượng chức năng kiểm tra những khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm.

Đáng chú ý, khu vực các xe dừng, đỗ trái quy định trên phố Hồ Đắc Di được kẻ vạch sơn chiếm một phần lòng đường gây cản trở giao thông.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định, nhất là tại những vị trí gây cản trở lưu thông sẽ thu hẹp mặt đường, ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của các phương tiện và dễ gây ùn tắc giao thông.

CSGT Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ xe vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 7 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt 6,3 triệu đồng. Bên cạnh đó, tổ công tác tuyên truyền, nhắc nhở 16 trường hợp khác, yêu cầu họ không tái diễn hành vi vi phạm.

Trước đó, chiều 23/10, tổ công tác liên ngành gồm lực lượng CSGT và Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện tại ngõ 180 phố Kim Hoa, ven hồ Ba Mẫu.

Tại đây, cảnh sát ghi nhận điểm trông giữ xe của Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội được cấp phép sử dụng 200m2 hè phố để trông giữ phương tiện, giấy phép được hoạt động đến hết tháng 12/2026.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện đơn vị trên sử dụng vỉa hè vượt quá diện tích được cấp phép để trông giữ phương tiện. Nhiều xe ô tô gửi tại đây đã chiếm diện tích vỉa hè.

Một điểm trông giữ xe của Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe để ô tô kín vỉa hè, khiến người đi bộ phải xuống lòng đường.

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã xử phạt hành chính đối với công ty trên về hành vi sử dụng vỉa hè vào mục đích trông giữ phương tiện không đúng nội dung giấy phép; đồng thời yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm.

Theo Nghị định số 168/2024, hành vi sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác không đúng nội dung giấy phép có thể bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với tổ chức; đồng thời buộc khôi phục tình trạng ban đầu.

Thời gian tới, CSGT Hà Nội tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp để phương tiện trên vỉa hè, dưới lòng đường.