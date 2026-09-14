Hà Nội: Cảnh sát giao thông xử lý nhiều xe ba bánh tự chế chở hàng cồng kềnh

Sáng 14/9, trên tuyến đường Khuất Duy Tiến, tổ công tác Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tổ chức tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý các trường hợp điều khiển xe ba bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh, xe mô tô kéo theo xe khác, vật khác tham gia giao thông.

Khoảng 10h55, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe ba bánh tự chế chở hàng hóa nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Tổ công tác của Đội CSGT số 7 làm nhiệm vụ.

Làm việc với lực lượng chức năng, người điều khiển khai tên N.V.T. (SN 1969) đồng thời thừa nhận bản thân không phải là thương binh. Theo trình bày, do được một người khác nhờ lái xe chở hàng thuê nên ông T. đã điều khiển chiếc xe ba bánh tự chế tham gia giao thông.

Tổ công tác đã tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến việc sản xuất, lắp ráp và sử dụng phương tiện tự chế tham gia giao thông. Đồng thời, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

CSGT kiểm soát trường hợp điều khiển xe ba bánh tự chế trên đường Khuất Duy Tiến

Cũng trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến, lực lượng CSGT phát hiện, xử lý trường hợp anh N.V.T. (SN 1982) điều khiển xe ba bánh tự chế tham gia giao thông. Đáng chú ý, người này cũng không phải thương binh.

Theo trình bày, do đặc thù công việc, anh N.V.T. sử dụng xe ba bánh tự chế để chở nhiều thiết bị phục vụ việc đi làm công trình. Tuy nhiên, việc đưa phương tiện tự chế không bảo đảm điều kiện an toàn vào lưu thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trao đổi với PV Báo CAND, Đội CSGT số 7 cho biết, các loại xe tự sản xuất, lắp ráp thường không bảo đảm các yêu cầu về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng, tín hiệu và các điều kiện an toàn kỹ thuật khác. Do đó, những phương tiện này không bảo đảm điều kiện an toàn để tham gia giao thông.

Đặc biệt, việc sử dụng xe tự chế để chở hàng hóa cồng kềnh hoặc kéo theo phương tiện, vật khác có thể làm thay đổi trọng tâm, ảnh hưởng đến khả năng điều khiển và quãng đường phanh của phương tiện, từ đó tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Trường hợp anh N.V.T vi phạm bị dừng xử lý.

Bên cạnh nguy cơ mất an toàn giao thông, các phương tiện tự chế không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật còn có thể gây ảnh hưởng đến môi trường do phát sinh khí thải, tiếng ồn. Việc sử dụng phương tiện để chở hàng hóa cồng kềnh, không được che chắn đúng quy định cũng tiềm ẩn nguy cơ hàng hóa rơi, vãi xuống đường, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, mỹ quan và văn minh đô thị.

Theo báo cáo của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ ngày 15/8 đến ngày 14/9, lực lượng CSGT Thủ đô đã xử lý 216 trường hợp xe tự sản xuất, lắp ráp; tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ 23 xe ba, bốn bánh tự chế; xử lý 394 trường hợp điều khiển xe mô tô chở hàng hóa vượt quá giới hạn quy định và 181 trường hợp điều khiển xe kéo theo xe khác.

CSGT lập biên bản trường hợp vi phạm

Phòng CSGT đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sắp xếp, vận chuyển hàng hóa trên xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông; không chở hàng hóa cồng kềnh, vượt quá giới hạn quy định. Đồng thời, tuyệt đối không sản xuất, mua bán, sử dụng các loại xe tự chế để tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô.

Thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời vận động người dân tự giác tháo dỡ, loại bỏ các phương tiện tự chế không bảo đảm điều kiện an toàn, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn thành phố.