Hà Nội: Cảnh sát giao thông xử lý 1.780 trường hợp học sinh vi phạm giao thông trong 13 ngày

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã xử lý 1.244 trường hợp học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Trong số này có 228 trường hợp không đội mũ bảo hiểm có liên quan đến phụ huynh cũng đặt ra yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người lớn trong việc quản lý, hướng dẫn con em khi sử dụng phương tiện tham gia giao thông, nhất là trong thời điểm học sinh trở lại trường.

Ngoài lỗi không đội mũ bảo hiểm, lực lượng chức năng còn phát hiện, xử lý 167 trường hợp học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện; 47 trường hợp người lớn giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Một số lỗi khác cũng được ghi nhận như chở quá số người quy định với 13 trường hợp và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông với 10 trường hợp.

Số liệu trên cho thấy tình trạng học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông vẫn xuất hiện trong thời gian đầu năm học mới. Đặc biệt, vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm và việc điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng số trường hợp bị xử lý.

CSGT xử lý trường hợp học sinh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Bên cạnh việc xử lý trực tiếp học sinh vi phạm, lực lượng chức năng cũng tập trung tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh và nhà trường nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng chức năng Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các nhà trường triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng trường, tuyên truyền các quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển phương tiện và việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục việc kiểm tra, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm sẽ tiếp tục được tăng cường, nhằm góp phần hình thành thói quen chấp hành pháp luật giao thông ngay từ lứa tuổi học sinh.