Hà Nội: Cảnh sát giao thông rèn kỹ năng bơi cứu hộ, sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thực hành kỹ năng bơi cứu hộ.

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về tập huấn kỹ năng bơi, cứu hộ, cứu nạn trên môi trường nước (từ ngày 12-10-2026 đến 14-10-2026), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc. Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, dự và chỉ đạo buổi tập huấn.

Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát biểu tại lớp tập huấn.

Phát biểu tại lớp tập huấn, Thượng tá Nguyễn Chí Công nhấn mạnh yêu cầu: Việc tập huấn phải kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, bám sát các tình huống thực tế thường gặp trên sông, hồ; chú trọng những kỹ năng thiết thực, dễ tiếp thu, dễ vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Chí Công yêu cầu công tác tập huấn phải bảo đảm đúng kế hoạch, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CSGT; đặc biệt chú trọng an toàn trong các nội dung thực hành dưới nước. Sau đợt tập huấn tập trung, các đơn vị tiếp tục tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ còn lại, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên.

Mục tiêu của chương trình là củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng bơi, cứu hộ, cứu nạn trên môi trường nước; giúp cán bộ, chiến sĩ chủ động xử lý khi phát hiện người bị đuối nước, tai nạn hoặc sự cố trên sông, hồ. Đây cũng là yêu cấp thiết thực đối với lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông, giải quyết tai nạn giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Hướng dẫn kỹ năng cứu hộ.

Sáng 13-10, tại bể bơi Trịnh Hoài Đức, dưới sự hướng dẫn của Đại úy Lê Văn Biển, cán bộ, báo cáo viên thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội bước vào các nội dung thực hành.

Từ kỹ thuật bơi cơ bản, kiểm soát nhịp thở, duy trì sức bền đến phương pháp tiếp cận, dìu và kéo người bị nạn, mỗi động tác đều được hướng dẫn, thực hành theo yêu cầu cụ thể. Các tình huống giả định đòi hỏi người thực hiện phải phối hợp nhịp nhàng giữa kỹ thuật, thể lực và khả năng xử lý tình huống, tránh để bản thân rơi vào nguy hiểm khi cứu người

Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia các nội dung thực hành, kiên trì hoàn thành từng bài tập theo hướng dẫn.

Với mô hình người bị nạn có trọng lượng tương đương người thật, việc đưa nạn nhân vào bờ đòi thể chất và kỹ thuật phối hợp thuần thục. Lực cản của nước khiến từng mét di chuyển trở nên nặng nhọc; người chiến sĩ phải vận dụng kỹ thuật bơi phù hợp, giữ tư thế ổn định và kiểm soát mô hình trong suốt quá trình cứu hộ.

Thông qua chương trình tập huấn, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội nâng cao tính chủ động ứng phó với các sự cố trên môi trường nước, đồng thời xây dựng lực lượng nòng cốt tại các đơn vị trực thuộc. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, hạn chế thiệt hại về người và sẵn sàng hỗ trợ nhân dân trong những tình huống khẩn cấp.