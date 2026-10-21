Hà Nội: Cảnh sát đường thủy tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Tuyên truyền từ những xóm vạn chài

Cuộc sống của nhiều hộ dân vạn chài ven sông Hồng, sông Đuống gắn liền với nghề đánh bắt tôm, cá. Tuy nhiên, việc sử dụng xung điện, kích điện để khai thác thủy sản có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái, làm suy giảm nguồn lợi tự nhiên và đe dọa an toàn của chính người sử dụng.

Cảnh sát đường thuỷ tuần tra trên sông Hồng.

Theo lực lượng chức năng, dòng điện từ các thiết bị kích điện không chỉ làm tê liệt cá lớn mà còn có thể tiêu diệt cá non, tôm nhỏ, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và sinh sản của các loài thủy sinh. Nếu kéo dài, tình trạng khai thác tận diệt sẽ khiến nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, tác động trực tiếp đến thu nhập của những gia đình sống bằng nghề sông nước.

Cảnh sát đường thuỷ phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Ngày 21/10, tại bến đò Văn Đức và thôn Trung Quan, xã Bát Tràng, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Đường thủy nội địa Hà Nội, Phòng Cảnh sát kinh tế, UBND xã Bát Tràng và Chi cục Chăn nuôi Thủy sản thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng các phương tiện, công cụ mang tính hủy diệt để khai thác thủy sản.

Chương trình thu hút hơn 65 hộ dân vạn chài tham gia. Tại buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng phát tờ rơi, trình chiếu video, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hành vi sử dụng xung điện, kích điện, chất nổ để khai thác thủy sản; đồng thời trao tặng áo phao cứu sinh cho người dân.

Người dân theo dõi, tìm hiểu các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ tác hại của các phương thức khai thác tận diệt đối với môi trường sinh thái, nguy cơ mất an toàn khi sử dụng thiết bị điện trên sông nước, cũng như các mức xử phạt hành chính và khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng xung điện, kích điện, vật liệu nổ và các phương thức bị pháp luật nghiêm cấm để khai thác thủy sản.

Trung tá Trần Văn Công trực tiếp trao đổi, giải thích cho người dân về tác hại của việc sử dụng kích điện.

Theo Trung tá Trần Văn Công, việc sử dụng xung điện có thể giúp khai thác được lượng cá, tôm nhất định trước mắt, nhưng gây hậu quả lâu dài đối với môi trường và khả năng tái tạo nguồn lợi tự nhiên. Vì vậy, người dân cần thay đổi phương thức đánh bắt, tuân thủ quy định pháp luật, hướng tới khai thác an toàn, bền vững.

Người dân đồng thuận, hướng tới sinh kế bền vững

Cùng với lực lượng CSGT, Cảng vụ Đường thủy nội địa Hà Nội phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về khai thác thủy sản, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và hệ sinh thái trên các tuyến sông.

Ông Trần Duy Thái, đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Hà Nội.

Ông Trần Duy Thái, đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Hà Nội cho biết, các đơn vị tiếp tục phối hợp tuyên truyền, khuyến cáo người dân không sử dụng vật liệu nổ, xung điện, kích điện để đánh bắt thủy sản, bởi những phương thức này có thể hủy hoại môi trường sống của các loài thủy sinh, làm mất cân bằng hệ sinh thái.

Lực lượng chức năng trao tặng áo phao cứu sinh cho người dân vạn chài.

Tại buổi tuyên truyền, nhiều hộ dân bày tỏ sự đồng tình với chủ trương không sử dụng kích điện, đồng thời tự nguyện ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng các công cụ kích điện và chất nổ để khai thác thủy sản.

Ông Nguyễn Văn Hường, người dân vạn chài thôn Trung Quan, xã Bát Tràng cho biết, cuộc sống của hơn 100 hộ dân trong khu vực phụ thuộc chủ yếu vào nghề đánh bắt tôm, cá. Qua tuyên truyền, người dân hiểu rõ hơn những tác hại của kích điện đối với nguồn lợi thủy sản và thống nhất chuyển sang phương thức đánh bắt truyền thống.

Theo ông Hường, từ bỏ kích điện không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sông nước mà còn tạo điều kiện để tôm, cá sinh trưởng, sinh sản, duy trì nguồn thu nhập cho các gia đình trong tương lai.

Ông Nguyễn Văn Hường, người dân vạn chài thôn Trung Quan, xã Bát Tràng.

Cùng chung quan điểm, chị Trần Thị Thúy Hường, người dân vạn chài cho biết, trước đây, chị cũng như nhiều hộ dân khác chủ yếu quan tâm đến việc đánh bắt được nhiều tôm, cá để trang trải cuộc sống. Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích, chị hiểu rõ hơn những hệ lụy lâu dài của việc sử dụng kích điện.

“Việc sử dụng kích điện không chỉ ảnh hưởng đến những con cá lớn mà còn làm chết cá nhỏ, ảnh hưởng đến quá trình sinh sản và nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Nếu cứ đánh bắt theo cách tận diệt như vậy thì về lâu dài, cá tôm ngày càng ít đi, cuộc sống của chính những người làm nghề như chúng tôi cũng sẽ khó khăn hơn”, chị Hường chia sẻ.

Trần Thị Thúy Hường thôn Trung Quan, xã Bát Tràng.

Chị Hường cho biết thêm, gia đình chị đồng tình với việc không sử dụng kích điện, chuyển sang cách đánh bắt phù hợp để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, duy trì nghề nghiệp và bảo đảm cuộc sống cho con cháu sau này.

Lực lượng chức năng phát tờ rơi, tuyên truyền đến các hộ làm nghề đánh bắt thuỷ sản.

Thực tế cho thấy, đối với những hộ dân sống bằng nghề khai thác thủy sản, việc thay đổi thói quen đánh bắt cần đi đôi với tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ tác hại và chủ động chấp hành pháp luật. Thông qua hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại các bến đò, xóm vạn chài, lực lượng chức năng Hà Nội hướng tới nâng cao ý thức tự giác của người dân, đồng thời vận động cộng đồng cùng tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Bảo vệ sông Hồng, sông Đuống không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn gắn liền với sinh kế của mỗi hộ dân làm nghề sông nước. Khi các phương thức khai thác tận diệt được loại bỏ, nguồn lợi tự nhiên có thêm cơ hội phục hồi, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và duy trì cuộc sống lâu dài cho các thế hệ cư dân vạn chài.