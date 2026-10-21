Hà Nội: Cảnh sát đường thủy tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Cảnh sát đường thủy tuần tra trên sông Hồng.

Cuộc sống của nhiều hộ dân vạn chài ven sông Hồng, sông Đuống gắn liền với nghề đánh bắt tôm, cá. Tuy nhiên, việc sử dụng xung điện, kích điện không chỉ gây nguy hiểm cho người sử dụng mà còn hủy hoại hệ sinh thái, làm suy giảm nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Ngày 21-10, tại bến đò Văn Đức và thôn Trung Quan (xã Bát Tràng, Hà Nội), Đội Cảnh sát đường thủy số 2 phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng công cụ mang tính hủy diệt để khai thác thủy sản.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền tại khu vực bến đò Văn Đức, xã Bát Tràng.

Chương trình thu hút hơn 65 hộ dân vạn chài tham gia. Lực lượng chức năng phát tờ rơi, trình chiếu video, phổ biến quy định pháp luật về hành vi sử dụng xung điện, kích điện, chất nổ đánh bắt thủy sản; đồng thời trao tặng áo phao cứu sinh, hướng dẫn người dân nhận diện những nguy cơ mất an toàn và các hình thức xử lý vi phạm.

Cảnh sát đường thủy phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Cảnh sát đường thủy phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Trung tá Trần Văn Công, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội), cho biết: Việc sử dụng xung điện có thể mang lại sản lượng trước mắt nhưng gây hậu quả lâu dài đối với môi trường và khả năng tái tạo nguồn lợi tự nhiên. Vì vậy, người dân cần tuân thủ pháp luật, chuyển sang phương thức đánh bắt an toàn, bền vững.

Cùng với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảng vụ Đường thủy nội địa Hà Nội và các đơn vị liên quan tiếp tục vận động người dân bảo vệ môi trường, không sử dụng vật liệu nổ, xung điện, kích điện để khai thác thủy sản.

Tại buổi tuyên truyền, nhiều hộ dân đồng tình với chủ trương và tự nguyện ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng công cụ kích điện, chất nổ để đánh bắt thủy sản.

Lực lượng chức năng trao áo phao cứu sinh tặng người dân vạn chài.

Ông Nguyễn Văn Hường, người dân vạn chài thôn Trung Quan, cho biết: Hơn 100 hộ dân trong khu vực chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt tôm, cá. Qua tuyên truyền, người dân hiểu rõ hơn tác hại của kích điện và thống nhất chuyển sang phương thức đánh bắt truyền thống nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Cùng quan điểm, chị Trần Thị Thúy Hường chia sẻ, trước đây chị và nhiều hộ dân chủ yếu quan tâm đến sản lượng đánh bắt để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, sau khi được giải thích, chị nhận thức rõ kích điện không chỉ làm chết cá lớn mà còn tiêu diệt cá nhỏ, ảnh hưởng đến quá trình sinh sản của các loài thủy sinh. Nếu tiếp tục khai thác tận diệt, nguồn tôm, cá sẽ ngày càng cạn kiệt, khiến sinh kế của người dân thêm khó khăn.

Lực lượng chức năng phát tờ rơi tuyên truyền đến các hộ làm nghề đánh bắt thủy sản.

Thực tế cho thấy, thay đổi thói quen đánh bắt cần đi đôi với tuyên truyền để người dân hiểu rõ tác hại và tự giác chấp hành pháp luật. Bảo vệ sông Hồng, sông Đuống không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn gắn trực tiếp với sinh kế của cư dân vạn chài. Loại bỏ các phương thức khai thác tận diệt sẽ góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường và duy trì cuộc sống bền vững cho các thế hệ sau.