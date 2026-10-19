Hà Nội: Cảnh sát đến từng bãi giữ xe, quán xá ở phố cổ chấn chỉnh xe dừng đỗ trái quy định

Ngày 19/10, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an Hà Nội điều các tổ công tác phối hợp với Công an phường Hoàn Kiếm tuần tra kiểm soát như thường lệ quanh các tuyến phố cổ, nhắc nhở và xử lý tình trạng xe dừng đỗ trái quy định.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải (Đội CSGT số 1) cho biết, khu vực các tuyến đường quanh phố cổ đã được lực lượng chức năng gỡ điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông. Đây cũng là tuyến dần hình thành thành đường kiểu mẫu. Để duy trì hiệu quả của mô hình, lực lượng tuần tra tăng cường sử dụng camera để phát hiện, xử lý kịp thời các xe vi phạm.

Sáng 19/10, một trong những địa điểm được CSGT và công an phường tập trung kiểm soát là các bãi trông giữ phương tiện, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống - cà phê trên các tuyến Hàng Tre, Tràng Thi, các bệnh viện trên tuyến.

Tại đây, lực lượng CSGT và công an phường hướng dẫn các bãi trông giữ xe, quán xá và khách gửi xe tuân thủ quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ về dừng, đỗ xe. "Chúng tôi cũng đề nghị chủ các bãi trông giữ xe, cơ sở dịch vụ ký cam kết không vi phạm", đại diện Đội CSGT số 1 cho biết.

Theo ghi nhận, tình trạng dừng đỗ xe sai quy định, gây cản trở giao thông đã thuyên giảm, nhiều tuyến phố cổ dần trở nên thông thoáng. Chỉ còn một số trường hợp vi phạm, chủ yếu tập trung ở xe kinh doanh vận tải, taxi dịch vụ hoặc xe đưa đón người.

Với các xe cố tình vi phạm, ngoài sử dụng hệ thống camera AI để giám sát từ xa, lực lượng tuần tra cũng tăng cường phát hiện vi phạm bằng camera chuyên dụng để xử lý kịp thời.

Đối với các phương tiện dừng, đỗ trái quy định trong thời gian lâu gây cản trở giao thông, tài xế không thể liên lạc được, lực lượng CSGT kiên quyết cẩu kéo và tiến hành xử lý phạt nguội.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 1 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an các phường trên địa bàn tăng cường ghi hình, xử phạt nguội đối với những phương tiện dừng đỗ sai quy định mà không có lái xe hoặc khi tài xế cố tình vắng mặt.

Trước đó, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xử lý 5 điểm nghẽn trên địa bàn. Trong đó, khắc phục điểm nghẽn về ùn tắc giao thông được lực lượng CSGT tập trung giải quyết.

Từ ngày 15/10 đến nay, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản xử lý trực tiếp tại hiện trường 38 trường hợp vi phạm dừng đỗ xe; đồng thời, sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi hình để làm căn cứ phạt nguội đối với gần 50 trường hợp khác.

Theo khoản 2, Điều 6 Nghị định 168/2024, hành vi của tài xế xe ô tô dừng, đỗ không đúng quy định bị xử phạt hành chính 700.000 đồng.