Hà Nội: Cảnh sát 113 kịp thời khống chế 3 đối tượng cầm dao xô xát trong đêm tại Kim Ngưu

Ngày 18/10, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, vào khoảng 01h05' ngày 15/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP tiếp nhận tin báo về vụ việc gây mất an ninh, trật tự tại khu vực số 11 Kim Ngưu, thuộc địa bàn phường Vĩnh Tuy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh và xử lý vụ việc.

Tại đây, tổ công tác phát hiện 3 người đang giằng co, xô xát và có sử dụng hung khí, tiềm ẩn nguy cơ cao gây thương tích nguy hiểm cũng như ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực.

Tổ công tác phối hợp CAP Vĩnh Tuy ngăn chặn vụ xô xát. Ảnh: CAHN

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh đã phối hợp chặt chẽ với Công an phường Vĩnh Tuy lập tức triển khai đội hình ngăn chặn, khống chế thành công toàn bộ các đối tượng liên quan và thu giữ tang vật là 1 con dao phay bản vuông, dài khoảng 25cm.

Qua quá trình xác minh ban đầu tại cơ quan công an, danh tính 3 người liên quan được làm rõ gồm: P.Đ.L. (sinh năm 1990, trú tại Hà Nội); N.Đ.T. (sinh năm 2005, trú tại Hà Nội); P.T.T. (sinh năm 1991, trú tại Hà Nội).

Trong số các đối tượng tham gia xô xát, hai người là P.Đ.L. và N.Đ.T. đã bị thương tích, có nhiều vết thương trên người. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc xô xát bằng hung khí này xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm cá nhân giữa các bên.

Ngay sau khi khống chế, kiểm soát tình hình và đảm bảo an toàn, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh đã tiến hành bàn giao toàn bộ các đối tượng cùng tang vật hung khí cho Công an phường Vĩnh Tuy.

Hiện, Công an phường đang tiếp tục tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ hành vi và mức độ vi phạm của từng cá nhân để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.