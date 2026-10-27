Hà Nội: Cảnh sát 113 kịp thời giải cứu hai mẹ con có ý định nhảy cầu Nhật Tân

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, lực lượng Cảnh sát 113 vừa ngăn chặn thành công một bi kịch đau lòng trên cầu Nhật Tân. Khi nhận được tin báo về việc có hai mẹ con đang trong trạng thái tâm lý bất ổn, có ý định nhảy cầu tự tử, tổ công tác đã lập tức có mặt tại hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự khéo léo và thái độ ân cần, các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát 113 đã kịp thời tiếp cận, khuyên can và giải cứu an toàn hai mẹ con, đưa họ thoát khỏi tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát 113 kịp thời giải cứu hai mẹ con có ý định nhảy cầu Nhật Tân.

Sự việc này một lần nữa cho thấy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, luôn sẵn sàng có mặt để hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp nhất, góp phần bảo vệ tính mạng và sự bình yên của Nhân dân.

Trước những áp lực tâm lý trong cuộc sống hiện đại có thể dẫn đến các hành động cực đoan, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, khi đối mặt với khó khăn, bế tắc, người dân nên tìm đến người thân, bạn bè hoặc các chuyên gia tâm lý để được lắng nghe và hỗ trợ. Mọi vấn đề đều có hướng giải quyết, tuyệt đối không đưa ra những quyết định cực đoan trong lúc mất bình tĩnh.

Mỗi cá nhân cần dành thời gian lắng nghe, thấu hiểu để kịp thời nhận ra những thay đổi bất thường trong cảm xúc của người thân. Đặc biệt lưu ý khi họ có biểu hiện suy sụp, tuyệt vọng hoặc buông lời nói, hành động liên quan đến việc tự làm hại bản thân.

Khi phát hiện người có ý định nhảy cầu hoặc tự gây nguy hiểm, người dân cần nhanh chóng gọi điện cho lực lượng Công an qua số 113 hoặc cấp cứu y tế 115. Trong lúc chờ lực lượng chức năng, cần giữ khoảng cách an toàn, bình tĩnh động viên, không tụ tập đông người và không có những hành động bất ngờ làm tăng nguy cơ kích động nạn nhân.

Không phán xét, kỳ thị hay lan truyền hình ảnh, thông tin cá nhân của những người đang gặp khủng hoảng tâm lý. Một sự quan tâm, sẻ chia đúng lúc, đúng cách hoàn toàn có thể cứu vãn một sinh mệnh và giúp họ vượt qua thời khắc tăm tối nhất.