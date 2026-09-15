Hà Nội cảnh báo nguy cơ sạt lở đất tại 8 xã

Một vụ sạt lở đất tại xã Sóc Sơn vào đầu năm 2026. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Bản tin phát đi hồi 19h50 tối 15-9 của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, trong 24 giờ qua (từ 19h ngày 14-9 đến 19h ngày 15-9), địa bàn Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số khu vực đã hứng chịu lượng mưa rất lớn có thể kể tới như: Ba Vì 103,3 mm, Chợ Cháy 145,6 mm (Ứng Hòa); Miếu Môn 134 mm (Trần Phú); Phú Xuyên 133,4 mm (Phượng Dực); Thanh Oai 165,2 mm (Thanh Oai); Vân Đình 146,6 mm (Vân Đình)…

Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất do cơ quan khí tượng thủy văn quan trắc cho thấy một số khu vực thuộc thành phố Hà Nội đã gần bão hòa (trên 80%), hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 6 giờ tới (bắt đầu từ khoảng 20h tối 15-9), một số khu vực thuộc thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy dự kiến từ 20-40mm. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực đồi núi ngoại thành, ven các sông, suối nhỏ.

8 xã có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất lớn nhất theo mô hình dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn gồm: Ba Vì, Phú Cát, Suối Hai, Yên Bài, Yên Bài, Yên Xuân, Kim Anh, Sóc Sơn và Trung Giã.

Sạt lở, sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.