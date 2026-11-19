Với lợi thế gần dân, hiểu phong tục, tập quán và có tiếng nói trong cộng đồng, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở tỉnh Điện Biên đang góp phần quan trọng đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Không chỉ là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, họ còn là những hạt nhân trong phát triển kinh tế, củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.