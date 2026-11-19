Hà Nội: Cảnh báo mưa dông, trời rét
Từ chiều và đêm qua 18/11, Hà Nội có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Hà Nội chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất cả đợt có thể xuống 15 đến 17 độ C, vùng núi miền Bắc có nơi rét đậm. Dự báo ngày và đêm 19 tháng 11, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực trung tâm thành phố phổ biến từ 17 đến 19 độ C, ở các khu vực phía Bắc, phía Tây và phía Nam là 16 đến 18 độ C. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt tại Hà Nội dự báo ở mức 15 đến 17 độ C.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-canh-bao-mua-dong-troi-ret-246261118222639759.htm