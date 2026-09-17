Hà Nội cảnh báo hạ du khi hồ Núi Cốc xả nước

Một góc hồ Núi Cốc, Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Trước việc hồ Núi Cốc (tỉnh Thái Nguyên) vận hành xả nước qua tràn với lưu lượng dự kiến 50-150 m3/s, thành phố Hà Nội yêu cầu hai xã Trung Giã, Đa Phúc khẩn trương thông báo tới người dân, rà soát các hoạt động trên sông, ven sông và chủ động các phương án bảo đảm an toàn khu vực hạ du.

Chiều 17/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội có văn bản đề nghị UBND hai xã Trung Giã, Đa Phúc cùng các sở, ban, ngành thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hạ du khi vận hành xả nước qua tràn hồ Núi Cốc.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội, căn cứ Thông báo số 722/TB-CTKTTL ngày 17/9/2026 của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), thông báo ban đầu xác định thời điểm vận hành xả nước qua tràn hồ Núi Cốc vào 7 giờ ngày 17/9. Tràn xả lũ số 1 dự kiến mở 3 cửa, độ mở từ 32-95 cm, lưu lượng xả dự kiến 50-150 m3/s.

Tuy nhiên, theo thông tin cập nhật trong sáng 17/9 từ Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên, thời điểm bắt đầu vận hành xả nước qua tràn được điều chỉnh sang 14 giờ cùng ngày. Đến 7 giờ ngày 17/9, mực nước hồ Núi Cốc ở cao trình +46,41 m và tiếp tục có xu hướng gia tăng. Đơn vị quản lý công trình dự kiến vận hành 3 cửa tràn số 1, với lưu lượng xả từ 50-150 m3/s nhằm chủ động điều tiết mực nước và bảo đảm an toàn công trình.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội yêu cầu UBND hai xã Trung Giã, Đa Phúc thông báo ngay tới người dân, các tổ chức, cá nhân có hoạt động trên sông, ven sông để chủ động phòng tránh. Trong đó, thành phố lưu ý các cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, bến đò ngang, đò dọc; đồng thời yêu cầu rà soát, bảo đảm an toàn các công trình đang thi công, đặc biệt là công trình trên sông.

Các hoạt động khai thác, tập kết, trung chuyển cát, sỏi cũng phải được thông tin về việc xả nước để chủ động biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Yêu cầu chủ động ứng phó được đặt ra trong bối cảnh Trung Giã, Đa Phúc là những địa bàn phía Bắc thành phố có hệ thống sông, đê và các khu vực dân cư, sản xuất ven sông cần được theo dõi chặt khi mực nước trên lưu vực biến động.

Trước đó, trong đợt kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại Trung Giã và Đa Phúc cuối tháng 8/2026, thành phố Hà Nội đã yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, mưa lũ; chủ động kiểm tra các tuyến đê, công trình thủy lợi, điểm xung yếu và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý tình huống phát sinh.

Cùng với việc cảnh báo người dân, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Trung Giã, Đa Phúc và các đơn vị liên quan chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt; thường xuyên rà soát, cập nhật phương án phù hợp với tình hình thực tế. Các địa phương phải sẵn sàng huy động nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó và khắc phục hậu quả nếu xảy ra ảnh hưởng, thiệt hại.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cũng yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai và tình hình trong quá trình vận hành xả nước qua tràn hồ Núi Cốc. Trường hợp xuất hiện tình huống bất thường, các đơn vị phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội theo quy định.

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước một số sông trên địa bàn Hà Nội lên cao. Thành phố đã phát lệnh báo động lũ trên sông Bùi, sông Tích và triển khai các biện pháp ứng phó tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Việc chủ động cảnh báo, kiểm soát các hoạt động trên sông, ven sông tại Trung Giã, Đa Phúc khi hồ Núi Cốc vận hành xả nước được yêu cầu thực hiện chặt chẽ nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến người và tài sản.