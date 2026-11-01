Hà Nội: Cảnh báo bẫy lừa cọc khi mở bán 231 căn NOXH Đồng Trúc - Thạch Thất

Trước tình trạng nhiều đối tượng lợi dụng chính sách an sinh về nhà ở xã hội để thu tiền chênh lệch hoặc nhận tiền đặt cọc trái quy định pháp luật, Sở Xây dựng Hà Nội đặc biệt lưu ý người dân chỉ nộp hồ sơ trực tiếp tại các địa điểm do chủ đầu tư chính thức công bố.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất

Cơ quan quản lý nhấn mạnh, tuyệt đối không thực hiện giao dịch thông qua sàn bất động sản trung gian, tổ chức hay cá nhân không được ủy quyền hợp pháp.

Bên cạnh đó, theo đúng quy định pháp luật hiện hành, mỗi cá nhân hoặc hộ gia đình chỉ được quyền nộp hồ sơ đăng ký mua, thuê hoặc thuê mua tại một dự án duy nhất trong cùng một thời điểm.

Đợt cảnh báo này được đưa ra ngay trước thời điểm dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất (xã Hạ Bằng) chính thức mở tiếp nhận hồ sơ.

Dự án do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư, với tổng mức vốn hơn 325 tỷ đồng, cung ứng ra thị trường 231 căn hộ, được kỳ vọng sẽ giải tỏa cơn khát an cư cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn Thủ đô.

Về cơ cấu sản phẩm, chủ đầu tư dành 206 căn hộ để bán thương mại với diện tích từ 37,56 m² đến 77 m². Giá bán được phê duyệt ở mức 23,5 triệu đồng/m² (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa gồm kinh phí bảo trì 447.619 đồng/m²).

Căn cứ theo đơn giá này, căn hộ nhỏ nhất có giá trị khoảng 883 triệu đồng, trong khi căn diện tích lớn nhất chạm mốc gần 1,81 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự án còn bố trí 13 căn hộ cho thuê với giá 100.800 đồng/m²/tháng và 12 căn hộ cho thuê mua với giá 209.475 đồng/m²/tháng; người chọn hình thức thuê mua sẽ thanh toán trước 50% giá trị hợp đồng trong thời hạn 5 năm.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ diễn ra xuyên suốt từ ngày 2/12 đến hết ngày 31/12/2026, làm việc tất cả các ngày trong tuần bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật (sáng từ 8h-12h, chiều từ 13h-17h).

Sau khi hoàn tất công tác xét duyệt, chủ đầu tư dự kiến ký kết hợp đồng trong tháng 1/2027 và bàn giao toàn bộ nhà ở vào quý IV/2027.