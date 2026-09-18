Hà Nội: Căng mình chống ngập trên lưu vực sông Nhuệ

Mực nước sông Nhuệ tại phường Hà Đông đang ở mức rất cao. Ảnh: Tùng Nguyễn

Bản tin mới nhất của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, lúc 8h ngày 18-9, mực nước trên sông Nhuệ tại trạm thủy văn Đồng Quan đo được là 4,73m (trên báo động 3: 0,03m).

Dự kiến trong 12-24 giờ tới, mực nước sông Nhuệ tiếp tục lên, sau biển đổi chậm. Nguy cơ ngập lụt đe doạ nhiều xã, phường như: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại phường Hà Đông, trưa nay (18-9), khu vực Cầu Trắng, Cầu Đen, mực nước sông Nhuệ lên cao, chỉ cách thành cầu khoảng 1m. Tại một số khu vực trũng thấp, ven sông, nước ngập mấp mé các công trình dân sinh.

Thống kê của Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội cho biết, lũ trên sông Nhuệ đã khiến gần 6.000ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thuỷ sản tại các xã, phường bị ngập. Trong đó, khoảng 200ha được nhận định là thiệt hại rất nặng.

Vận hành cống điều tiết nước trên dòng kênh La khê. Ảnh: Tùng Nguyễn

Trước diễn biến trên, trong ngày 18-9, Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ tiếp tục vận hành 125 trạm bơm, với 571 tổ máy các loại, tổng lưu lượng đạt gần 1,65 triệu m3/h, để tiêu thoát nước cho các khu vực dân cư, diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập.

Trong sáng nay, Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, công trình chống ngập trọng điểm cho khu vực phía Tây thành phố cũng duy trì vận hành 3 tổ máy bơm. Qua đó tích cực giảm tải ngập úng cho các địa phương.

Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ Nguyễn Huy Hưng cho biết, hiện nay mực nước sông Nhuệ vẫn đang ở mức rất cao. Nguy cơ xảy ra các sự cố dọc tuyến sông tiềm ẩn.

Ngày 18-9, Công ty đã lập đoàn đi kháo sát, đánh giá hiện trạng lũ trên hệ thống sông; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của thành phố để vận hành điều tiết nước hợp lý ra sông Nhuệ, bảo đảm các mục tiêu chống ngập úng và an toàn cho hệ thống sông Nhuệ.

“Hiện, Công ty tiếp tục huy động 100% nhân lực, túc trực thường xuyên để sẵn sàng xử lý các tình huống, sự cố có thể phát sinh trên hệ thống sông Nhuệ. Đơn vị cũng kiến nghị các xã, phường và sở, ban, ngành tiếp tục phối hợp trong điều tiết nước nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống sông…”, ông Nguyễn Huy Hưng cho biết thêm.