Hà Nội cần giải ngân hơn 86.500 tỷ đồng vốn đầu tư công trong 2 tháng cuối năm

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, khả năng hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, nhất là các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế, thu - chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư và xử lý các dự án chậm triển khai.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu các sở, ngành rà soát tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu, chủ động xây dựng kịch bản điều hành những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu được giao.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng ghi nhận những chuyển biến tích cực của Sở Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong 10 tháng năm 2026, thu ngân sách của Hà Nội đạt 652.790 tỷ đồng, bằng 100,4% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 125.444 tỷ đồng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 4,17 tỷ USD. Công tác tham mưu cơ chế, chính sách, quản lý tài sản công, cải cách hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp cũng có những chuyển biến tích cực.

Trong 10 tháng năm 2026, thu ngân sách của Hà Nội đạt 652.790 tỷ đồng (Ảnh: Hữu Thắng).

Tuy nhiên, áp lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 vẫn rất lớn. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 11%, Hà Nội cần đạt mức tăng trưởng khoảng 16,55% trong quý IV. Bên cạnh đó, khối lượng vốn đầu tư công còn phải giải ngân trong những tháng cuối năm lên tới khoảng 86.532 tỷ đồng.

Một số dự án lớn, đặc biệt là các tuyến đường sắt đô thị, vẫn gặp khó khăn trong bố trí và tạm ứng vốn.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành.

Trong đó, Sở Tài chính cần tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu tổng hợp, chủ động đề xuất các giải pháp cụ thể, sát thực tiễn, bảo đảm những định hướng phát triển của thành phố được triển khai thông suốt, hiệu quả.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu ngành Tài chính bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng, rà soát những nhiệm vụ còn khó khăn, xác định rõ giải pháp và trách nhiệm của từng đơn vị. Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng cần được triển khai mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kết luận buổi làm việc (Ảnh: Viết Thành).

Một nhiệm vụ được Chủ tịch UBND Thành phố đặc biệt lưu ý là phối hợp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính, nhất là những vấn đề liên quan đến triển khai dự án và phát triển các cụm công nghiệp.

Việc hỗ trợ doanh nghiệp phải được thực hiện thực chất, hiệu quả, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và khả năng đóng góp cho tăng trưởng của Thủ đô.

Đối với các dự án đường sắt đô thị, ông Vũ Đại Thắng giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng, các ban quản lý dự án và đơn vị liên quan rà soát nhu cầu vốn, tiến độ giải ngân, những khó khăn trong bố trí vốn tạm ứng cho 5 tuyến đường sắt đô thị. Trên cơ sở đó, khẩn trương đề xuất phương án xử lý, bảo đảm tiến độ triển khai theo quy định.

Về lâu dài, thành phố cần xây dựng phương án tài chính tổng thể cho chương trình phát triển đường sắt đô thị, xác định rõ nhu cầu vốn trong các giai đoạn 2026-2030, 2031-2035 và những năm tiếp theo.

Phương án cần làm rõ khả năng cân đối từ ngân sách, vốn vay, vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác; đồng thời nghiên cứu đa dạng hóa nguồn lực thông qua phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), khai thác hiệu quả quỹ đất, phát triển các khu vực nhà ga và dịch vụ gắn với đường sắt đô thị.

Đáng chú ý, việc khai thác nguồn lực từ TOD cần xác định cụ thể khả năng tạo nguồn thu tại các khu vực phát triển đô thị gắn với nhà ga để tái đầu tư hạ tầng, đồng thời làm rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý, khai thác nguồn lực này.