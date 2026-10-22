Hà Nội cần gần 23.000 căn hộ tái định cư giai đoạn 2026 - 2030

106 dự án NƠXH đã hoàn thành quy hoạch chi tiết

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, Hà Nội đang theo dõi 187 dự án NƠXH, trong đó có 30 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang, với tổng diện tích đất khoảng 709ha, tổng mức đầu tư khoảng 365.623 tỷ đồng, quy mô khoảng 168.892 căn hộ.

Đến nay, 106 dự án đã hoàn thành quy hoạch chi tiết, 93 hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB), 56 được giao đất, 44 được cấp giấy phép xây dựng hoặc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Trong số này, 44 dự án đã khởi công, quy mô khoảng 46.970 căn hộ, chiếm 27,8% tổng số căn hộ thuộc các dự án đang được theo dõi.

Với nhóm 111 dự án còn lại thuộc diện theo dõi theo Chỉ thị số 16 của Chủ tịch UBND TP về thúc đẩy phát triển NƠXH, có 73 dự án hoàn thành quy hoạch chi tiết, 56 hoàn thành GPMB, 26 được giao đất, 13 đã khởi công, quy mô khoảng 21.779 căn hộ.

Với phát triển NƠTĐC giai đoạn 2026 - 2030, Sở Xây dựng dự báo nhu cầu TĐC bằng căn hộ phục vụ GPMB các dự án sử dụng vốn ngân sách TP khoảng 22.957 căn. Trong đó, năm 2026 cần khoảng 6.524 căn; năm 2027 khoảng 5.415; năm 2028 khoảng 3.932; năm 2029 khoảng 2.657; năm 2030 khoảng 4.429 căn.

Hiện Hà Nội có 204 tòa nhà TĐC với 19.379 căn hộ. Tuy nhiên, toàn bộ quỹ nhà này đã được bố trí cho các dự án GPMB giai đoạn 2021 - 2025. Quỹ nhà chuyển tiếp có khả năng đưa vào cân đối trong giai đoạn 2026 - 2030 chỉ còn khoảng 708 căn hộ.

Trước thực tế đó, Sở Xây dựng đề xuất sử dụng khoảng 22.249 căn hộ tại 64 dự án NƠXH để phục vụ TĐC, theo nguyên tắc sử dụng tối đa 80% số căn hộ của mỗi dự án. Việc bố trí sẽ căn cứ tiến độ hoàn thành, ưu tiên các khu nhà gần địa bàn GPMB theo bán kính 5km, 10km và 15km, tạo thuận lợi cho người dân ổn định cuộc sống.

Theo phương án cân đối, nguồn nhà TĐC và NƠXH dự kiến đáp ứng đủ nhu cầu của cả giai đoạn vào cuối năm 2029. Tuy nhiên, trong các năm 2026 - 2028, quỹ nhà hoàn thành chưa đáp ứng nhu cầu phát sinh. Cụ thể, số căn hộ chưa thể bố trí TĐC vào cuối các năm 2026, 2027, 2028 lần lượt khoảng 6.464, 11.392, 7.289 căn.

Quỹ nhà TĐC phải đi trước tiến độ GPMB

Để khắc phục tình trạng này, Sở Xây dựng đề xuất đẩy nhanh các dự án TĐC chuyển tiếp; nghiên cứu mua NƠXH để bố trí TĐC, tạm cư; huy động DN tham gia tạo lập quỹ nhà và nghiên cứu đầu tư các khu TĐC tập trung.

Cùng với đó, cần xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về quỹ đất, quỹ nhà, nhu cầu TĐC và tiến độ từng dự án, bảo đảm việc bố trí nhà ở gắn với kế hoạch GPMB.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng ghi nhận những chuyển biến trong phát triển nhà ở, đặc biệt là việc hình thành các dự án, khu đô thị đa mục tiêu. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện nhiều dự án NƠXH còn chậm, trong khi công tác chuẩn bị quỹ nhà TĐC chưa đáp ứng yêu cầu.

Dẫn thực tế dự án đường Vành đai 1, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, người dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng nhưng việc bố trí nhà TĐC còn chậm. Điều này đặt ra yêu cầu phải chủ động chuẩn bị quỹ nhà, bảo đảm quyền lợi người dân gắn với tiến độ triển khai công trình.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xây dựng phương án tổng thể về quỹ đất, quỹ nhà TĐC giai đoạn 2026 - 2030, xác định rõ nhu cầu, nguồn cung, tiến độ, trách nhiệm thực hiện. Đồng thời, rà soát đồng bộ các chương trình phát triển NƠXH, nhà ở thương mại, nhà ở TĐC, phù hợp nhu cầu thực tế, khả năng cân đối nguồn lực và định hướng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Về nguồn lực, Chủ tịch UBND TP yêu cầu nghiên cứu cơ chế khuyến khích DN có năng lực tham gia tạo lập quỹ nhà; xem xét phương án mua hoặc thuê NƠXH phục vụ TĐC theo quy định. Nghiên cứu tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng NƠXH và nhà ở TĐC theo hướng đồng bộ với nhà ở thương mại, bảo đảm điều kiện sống của người dân.

Với tổ chức không gian đô thị, nghiên cứu phát triển nhà ở cao tầng tại các khu vực phù hợp quy hoạch, gắn với giao thông công cộng và hạ tầng xã hội, sử dụng hiệu quả quỹ đất, từng bước giảm mật độ dân cư tại những khu vực cần chỉnh trang, cải tạo.

Nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ kế hoạch, chỉ tiêu sang nguồn cung thực tế, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng yêu cầu quỹ nhà TĐC phải đi trước tiến độ GPMB, nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, qua đó bảo đảm an sinh xã hội, tạo đồng thuận trong người dân và thúc đẩy tiến độ các dự án phát triển Thủ đô.